 Erice, polemiche sul restyling del Giardino del Balio: il consigliere Maltese critica l'uso del Corten

28/10/2024 02:00:00

Polemiche ad Erice riguardo ai lavori di restyling del Giardino del Balio, parte di un progetto di recupero finanziato con fondi del PNRR, destinato a “valorizzare l'identità storica del Balio”. Il consigliere comunale Vincenzo Maltese, del gruppo Fronte Comune, ha sollevato dubbi estetici e critiche sul materiale scelto per le nuove strutture di contenimento: il Corten, un particolare tipo di acciaio dall’aspetto volutamente ossidato, che non convince tutti i cittadini.

"Personalmente ho forti dubbi che l'identità storica del Balio si recuperi e valorizzi così," ha dichiarato Maltese in un post su Facebook, in cui ha espresso le sue perplessità sull’estetica del Corten nel contesto storico di Erice. Secondo il consigliere, molte persone condividono il suo punto di vista, inclusi tecnici e liberi professionisti locali che lo hanno contattato per manifestare il proprio disappunto.

La questione è già arrivata sui tavoli dell'amministrazione comunale tramite un'interrogazione formale di Maltese, alla quale la sindaca ha risposto accusando il consigliere di intromettersi in scelte che non rientrerebbero nelle sue competenze. Secondo quanto riportato da Maltese, la sindaca ha sostenuto che, essendo lei la rappresentante degli ericini, le critiche del consigliere sarebbero solo opinioni personali. Una replica che Maltese ha definito "sprezzante" e insoddisfacente, ritenendo che non risponda adeguatamente alle sue domande.

“A lei il Corten piace, i suoi amici nemmeno ne parlano. A me no, non piace a tanti ericini, non piace a tecnici e liberi professionisti che mi hanno manifestato il loro disappunto, ma alla Sindaca non interessa,” ha affermato Maltese, ribadendo che il suo dissenso è rivolto all’aspetto estetico del progetto e non alla sua funzionalità.

Nonostante le critiche ricevute, il consigliere ha annunciato la sua intenzione di continuare a esercitare il proprio diritto di critica politica, sia come cittadino sia come rappresentante comunale. "Da parte mia continuerò a manifestare LIBERAMENTE il mio pensiero e ad esercitare il mio diritto di critica politica,” ha dichiarato, assicurando che non intende fermarsi qui.

La polemica sull’utilizzo del Corten e sulla presunta “valorizzazione dell’identità storica” del Giardino del Balio è destinata a proseguire, con Maltese e altri cittadini pronti a mantenere alta l’attenzione su un intervento che, per molti, avrebbe meritato un maggiore rispetto per la storia e l’estetica del luogo.