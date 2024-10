Marsala, a Sappusi la discarica abusiva "autorizzata". "Non siamo cittadini di serie Z, ora basta!"

28/10/2024 10:04:00

Nel quartiere di Sappusi, i residenti vivono ormai una situazione che definiscono insostenibile: cumuli di rifiuti abbandonati quotidianamente accanto alle abitazioni, senza che le istituzioni intervengano in maniera risolutiva. La denuncia arriva da un cittadino a nome suo e degli altri residenti, stanco di convivere con la sporcizia e il cumulo di rifiuti sotto casa. Ecco le parole amare del nostro lettore residente a Sappusi:

“Vi scrivo da Sappusi, dove c'è una discarica abusiva ‘autorizzata’ nell'area sottostante della palazzina dove abito. Quasi giornalmente passano gli operatori di Formula Ambiente a ripulire in parte la discarica. Però capite bene che viverci a fianco è uno schifo. Abbiamo segnalato varie volte al Comune di Marsala per iscritto e alla polizia municipale per intervenire con soluzioni definitive, come telecamere o cassonetti in luoghi più idonei. Nulla. Tutte le isole ecologiche comunali che negli anni passati erano state "istituite" nel quartiere sono state sempre dismesse per vicinanza alle palazzine. Questa discarica abusiva non interessa a nessuno, tanto è vicina solo alla nostra palazzina. Gli altri non la vedono, visto che c'è un bel muro davanti. Ora basta, siamo stanchi di questa situazione che si protrae da anni. Noi non siamo cittadini di serie Z, vandalizzati da altri cittadini e dalle istituzioni… BASTA!”.

Questa segnalazione riporta alla luce un problema che sembra radicato e ignorato da chi dovrebbe occuparsene. Secondo i residenti, nonostante gli interventi quotidiani di pulizia da parte di Formula Ambiente, i rifiuti tornano ad accumularsi senza tregua, poiché mancano misure strutturali per prevenirne l’abbandono. "La situazione è insostenibile," continuano i cittadini, "vivere a pochi metri da una discarica abusiva non è più tollerabile."

Qui il video dell'ultimo intervento della bonifica parziale:

Il quartiere chiede interventi concreti e definitivi, come l'installazione di telecamere per scoraggiare l'abbandono dei rifiuti e la ricollocazione dei cassonetti in punti più adatti.

Non è la prima volta che il Comune di Marsala viene sollecitato dai residenti di Sappusi, ma ogni segnalazione sembra cadere nel vuoto, alimentando un senso di abbandono e frustrazione tra chi abita nel quartiere. “Noi non siamo cittadini di serie Z”, ribadiscono, chiedendo che anche la loro voce venga ascoltata e le loro necessità prese sul serio.

Per ora, il quartiere di Sappusi continua a vivere tra i rifiuti, in attesa di una risposta che, sperano i residenti, non tardi ancora ad arrivare.

