28/10/2024 06:00:00

Rapida carrellata, in ordine sparso, su quello che accaduto nel fine settimana sportivo in provincia di Trapani.

• Handball: sesta vittoria su sei gare disputate per l'AC Life Style Handball Erice che al Pala Cardella, nel recupero della quarta giornata, batte il Cellini Padova 35-26 appaiando in vetta alla classifica della serie A1 femminile il Cassano Magnago al primo posto. Grande è l'attesa, così, per lo scontro diretto di sabato prossimo a casa delle lombarde, che stabilirà, non volendo di proposito considerare un pareggio, chi rimarrà da sola al vertice del massimo torneo nazionale. Bella la partita di oggi con Padova che ha regalato al pubblico una partita vera opponendosi con forza alla predominante voglia delle padroni di casa di ottenere la vittoria anche dopo il tour de force settimanale di tre match in sette giorni. Questo lo score delle Arpìe: Priolo 2, Bernabei 1, Tarbuch 9, Coppola 1, Cozzi 1, Benincasa 2, Di Prisco 6, Pessoa 2, Ateba 10, Rios 1. All. Ignacio Aniz Legarra Iñaki.

• Basket: seconda sconfitta casalinga stagionale per il Trapani Shark che perde 78-84 contro una forte ed attesa Bertram Tortona. Buona partenza dei granata che trascinati da Petrucelli chiudono in vantaggio di una lunghezza la prima metà di gara con il risultato di 44-43. Al rientro dalla pausa lunga però la truppa di De Raffaele entrerà in campo molto più convinta e piazzerà un break importante grazie ad un’ottima costruzione dei tiri. Gli Shark ci proveranno fino all’ultimo a ricucire riuscendo a portarsi sul 75-79 a circa tre minuti dalla fine, ma sprecherà alcuni possessi importanti che la condanneranno alla sconfitta finale. Top scorer Robinson con 15 punti personali, poi, Petrucelli 14, Horton 13, Alibegovic 10, Yeboah 9, Galloway 7, Rossato 6, Notae 4. Conquista i primi due punti nel Campionato di serie C unificato la Nuova Pallacanestro Marsala che ha battuto in casa al PalaMediPower il Peppino Cocuzza di San Filippo del Mela con il risultato di 68-67 grazie ad una partita ad alto contenuto adrenalinico che ha visto gli ospiti in vantaggio fino alla fine del terzo parziale. Nell'ultimo quarto, grazie ad una partita attenta in difesa, gli uomini di Coach Grillo hanno imposto un gap di 5 punti che li ha visti vincere l'incontro ed iniziare a dare una prima impronta al torneo. Questo lo score per i lilibetani: Frisella 17, Farruggia 10, Abrignani 10, Stankovic 10, Tartamella 8, Miculis 7, Linares 4, Niang 2, Cucchiara, Donato, Gentile, Chen ne.

• Volley: torna sconfitta la EnoDoro Marsala Volley dall’anticipo in terra pugliese contro la Star Volley Bisceglie valida per la terza giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile girone D. Un 3-2 (25/20 – 17/25 – 20/25 – 25/23 – 15/7) per le locali che hanno ottenuto in rimonta una vittoria che sembrava invece ad appannaggio delle lilibetane di Coach Luca D’Amico, almeno fino alla fine del terzo parziale che vedeva avanti Varaldo e compagne per 1-2. La EnoDoro Marsala Volley scenderà in campo, sul doppio nove X nove, con Grippo al palleggio e Varaldo opposto, Pozzoni e Meniconi di banda, Caserta e Cecchini al centro, Oggioni libero. Enodoro Marsala Volley: Grippo 4, Pozzoni 18, Cecchini 9, Varaldo 13, Meniconi 9, Caserta 9, Oggioni (L), Zingoni 3, Carpio 0, Bondavalli 0, Guastella ne, Lo Gerfo ne (L2). Coach: Luca D’Amico; Secondo: Lucio Tomasella. Stats: Battuta (punti/err): Marsala 10/11, Bisceglie 4/10 - Muri punto: Marsala 3, Bisceglie 8 – Ricezione: Marsala 53%, Bisceglie 49% - Attacco: Marsala 29%, Bisceglie 38%.

• Calcio serie C: avanti di 2 gol e di un uomo, il Trapani riesce a pareggiare nel recupero 2 a 2 a Monopoli. Due punti persi, una vittoria gettata al vento che ormai appariva sicura perché al 91' era avanti di 2 gol e con un uomo in più. Poi, però, succede l'incredibile e i pugliesi trovano due reti dal 91' al 97', riuscendo ad ottenere un punto che, ormai, appariva impensabile, mentre il Trapani sciupa un'occasione d'oro per salire al secondo posto e avvicinare il Benevento, mettendo pressione ai giallorossi campani. Quella del Trapani è stata una partita dai 3 volti. Nei primi 15 minuti i granata hanno incontrato difficoltà, con il Monopoli che stringe i granata, fino a quando l'argentino realizzerà il rigore che porta in vantaggio il Trapani. Nella ripresa Udoh riceve un assist da Fall e trova il raddoppio. La partita, a questo punto, sembra davvero chiusa e si attende il triplice fischio finale, ma al 91' il Monopoli all'improvviso ritrova fiato con Vazquez, abile a battere Seculin. Gli ultimi minuti, così, si trasformano in un assalto, nonostante la superiorità numerica dei trapanesi e, così, si arriva al 96' quando l'arbitro concede un altro rigore, questa volta al Monopoli, per l'atterramento in area di rigore di Valenti ad opera di Martina. Rigore realizzato ancora da Vazquez per il 2-2 finale. Molto arrabbiato il Presidente Antonini che definisce vergognosa la prestazione dei suoi, annunciando confronti con tutti i giocatori ed annunciando anche provvedimenti alla riapertura del mercato.

• Futsal: torna con una vittoria dalla trasferta pugliese della terza giornata di serie A2 il Futsal Mazara 2020 che si impone per 6-7 contro i locali del Canosa dopo un match in bilico per tutta la sua durata e che premia il roster di Mister Bruno per l'attenzione posta in tutte le fasi di gioco. I quattro punti ottenuti in queste prime tre giornate pongono i giallo blu in una posizione tranquilla di classifica, a ridosso della zona play off, ma ad un solo punto da quella play out. Vince e convince il Marsala Futsal 2012 che torna dalla trasferta di Acireale con una vittoria per 2-5 contro la locale Drago C5. Un match tranquillo e ben gestito dagli uomini di Torrejon che, in due giornate di stagione regolare e considerato il riposo già osservato dal calendario, si trovano a punteggio pieno ma dietro le formazioni che di match ne hanno giocati tre. Un segno di continuità che possiede all'interno un messaggio recapitato alle avversarie per il salto di categoria, unico obiettivo stagionale del sodalizio marsalese.

• Calcio Eccellenza: un pareggio a reti inviolate è il miglior risultato che riesce a portare a casa il Marsala 1912 di Mister Totò Brucculeri nella 7° giornata del Campionato di Eccellenza Sicilia girone A. Di fronte agli azzurri una formazione, quella del Castelbuono padrone di casa, che cerca l’intera posta in palio per sfruttare al massimo il turno casalingo, ma un Marsala coriaceo e mai dimesso, manterrà costante l’attenzione cercando di pungere in ripartenza conquistando meritatamente un punto classifica che fa morale e che fa sperare in un futuro più roseo. Diverse le occasioni per gli azzurri nel secondo tempo, compreso la traversa al 65' colta su punizione da Mangiaracina ed i tiri da fuori area di Petrucci e Pedalino che hanno messo in seria difficoltà il portiere avversario.

Amare sconfitte interne per l'Accademia Trapani contro il Gela per 0-1 e per la Folgore di Castelvetrano 1-2 contro lo Sciacca. Un turno per niente favorevole per le due formazioni trapanesi che mantengono la posizione in classifica in attesa di giorni migliori. Buoni i pareggi del Castellammare, 0-0 a Partanna Mondello contro la Parmonval e del San Vito Lo Capo in casa, sempre per 0-0, contro il Marineo. 11 punti in classifica per i primi e 10 per i secondi.