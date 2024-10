Mazara, ecco il calendario e la sospensione della raccolta rifiuti per la festività di Ognissanti

30/10/2024 21:05:00

In occasione della festività di Ognissanti, venerdì 1 novembre, la raccolta porta a porta della frazione umido/organico non verrà effettuata, interrompendo quindi il servizio che abitualmente avviene ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Il comune ha predisposto un calendario alternativo per la raccolta delle varie tipologie di rifiuti domestici nel resto della settimana.

Calendario aggiornato della raccolta rifiuti

Ecco i dettagli delle prossime giornate di raccolta, valide per tutte le utenze domestiche: Mercoledì 30 ottobre: Raccolta regolare della frazione umido/organico, con esposizione dei mastelli dalla sera precedente; Giovedì 31 ottobre: Raccolta esclusivamente dei pannoloni per le utenze prenotate; Venerdì 1 novembre: Nessuna raccolta, sospesa per la festività di Ognissanti; Sabato 2 novembre: Raccolta di plastica e alluminio, con esposizione dei mastelli dalla sera di venerdì 1 novembre; Domenica 3 novembre: Nessuna raccolta per festività; Lunedì 4 novembre: Ripresa regolare con la raccolta delle frazioni di umido/organico e secco/indifferenziato. Si invitano i cittadini a esporre i mastelli marroni e grigi la sera precedente, domenica 3 novembre.