Disagi all'ospedale di Alcamo, non funzionano i raggi X. Pazienti costretti ad andare a Trapani

30/10/2024 09:07:00

Da circa due settimane, il servizio di radiologia dell'ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo è limitato: l'apparecchiatura per i raggi X è fuori uso, e il reparto è attualmente in grado di effettuare solo esami TAC. Questa situazione costringe i pazienti a rivolgersi a strutture private o, nel caso di accesso al pronto soccorso, a essere trasferiti presso l’ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, dove possono ricevere le cure necessarie.

Disagi per l'utenza

La mancanza di un servizio di radiologia completo ha creato notevoli disagi per i pazienti, soprattutto per chi ha bisogno di verificare fratture o lesioni a seguito di incidenti, una delle richieste più frequenti al pronto soccorso. La necessità di essere trasferiti in un'altra struttura per un esame di base come i raggi X allunga i tempi di attesa e comporta disagi per i pazienti, che devono affrontare spostamenti non sempre agevoli.

Problemi di manutenzione e precedenti interruzioni

Le apparecchiature del reparto di radiologia richiedono interventi di manutenzione per tornare in funzione, ma il servizio manutentivo dell'ASP di Trapani appare sovraccarico, ritardando i necessari interventi. Non è la prima volta che si verificano problemi simili all'ospedale di Alcamo: in passato, il densitometro osseo è rimasto inutilizzabile per quasi un anno a causa di una serie di guasti, e solo dopo l'acquisto di una nuova apparecchiatura il servizio è ripreso regolarmente a marzo di quest'anno.

La questione della risonanza magnetica

L'ospedale alcamese avrebbe dovuto dotarsi anche di un'apparecchiatura per la risonanza magnetica. Nonostante l'esistenza di una stanza dedicata, non è chiaro se l'attrezzatura sia stata installata o se ci siano stati blocchi nell'iter di fornitura. Un servizio di risonanza magnetica sarebbe un valore aggiunto per la struttura, in quanto consentirebbe di ampliare l’offerta diagnostica per una popolazione che aumenta significativamente durante i mesi estivi.

Il futuro della sanità ad Alcamo

L’ospedale San Vito e Santo Spirito è una struttura piccola, ma che serve un bacino di utenza considerevole. La costruzione di un nuovo ospedale in contrada San Gaetano, di cui si parla da circa 40 anni, potrebbe risolvere molte di queste problematiche strutturali e migliorare l’assistenza sanitaria sul territorio. Tuttavia, per il momento, resta l'urgenza di garantire la piena operatività delle attrezzature esistenti e di eliminare le carenze attuali.