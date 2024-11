Rimpatriata speciale: dopo 50 anni si riuniscono gli ex alunni di Salinagrande

01/11/2024 12:10:00

Ieri sera, a Salinagrande, si è svolta una rimpatriata davvero speciale: dopo mezzo secolo, gli ex alunni della quinta elementare della scuola primaria del paese si sono ritrovati per una serata di ricordi, risate e nostalgia. Erano passati 50 anni da quando, nel 1973, avevano lasciato quei banchi di scuola per intraprendere le strade più diverse.

Durante l'incontro, i partecipanti hanno ricordato i momenti divertenti e spensierati della vita in classe, raccontando anche le proprie esperienze degli ultimi decenni: dagli studi universitari alle sfide lavorative, dalla costruzione della famiglia alla gioia di diventare nonni. Per alcuni, è stata anche l’occasione per rivedersi dopo tanti anni e riconoscersi a malapena, se non per quei tratti familiari e i nomi mai dimenticati.

Tra i presenti, c’era anche un volto noto: uno degli ex alunni è oggi il Sindaco di Misiliscemi, un simbolo di come le radici di questa piccola scuola di campagna abbiano lasciato un segno profondo nelle vite dei suoi studenti.

Gli ex alunni che hanno partecipato alla rimpatriata sono stati: Barbara Antonino, Barbara Pietro, Carpentieri Mariella, Daidone Francesca, Daidone Salvatore, Daidone Stefano, Ditta Silvana, Manuguerra Maria, Martinico Pina, Spada Francesca, Sugameli Filippa, Sugameli Salvatore, Tallarita Salvatore Antonino e Zinna Vita.