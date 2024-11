 Marsala celebra l'Unità Nazionale e le Forze Armate: commemorazione alla Cappella dei Caduti

04/11/2024 09:00:00

Oggi 4 Novembre, Marsala si unisce alle celebrazioni nazionali per il “Giorno dell'Unità Nazionale” e la “Giornata delle Forze Armate” con una cerimonia che rende omaggio ai caduti e rinnova l'impegno verso i valori fondanti della Repubblica. La commemorazione avrà luogo presso la Cappella dei Caduti nel cimitero della città, dove Autorità e Cittadini si riuniranno alle ore 9:30.

Il programma della cerimonia prevede momenti solenni e simbolici. Dopo la benedizione, sarà deposta una corona d’alloro in onore di coloro che hanno sacrificato la propria vita per il Paese. Seguirà la lettura dei messaggi ufficiali inviati per l’occasione dal Presidente della Repubblica e dal Ministro della Difesa, che sottolineano il significato profondo di questa ricorrenza e l'importanza del contributo delle Forze Armate per la salvaguardia della pace e della sicurezza nazionale.

A nome delle istituzioni locali, interverranno il Presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano e il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, che renderanno omaggio al valore e alla dedizione delle Forze Armate italiane. A chiusura della cerimonia, si terrà la “Preghiera del Soldato”, un momento di raccoglimento per ricordare il coraggio e il sacrificio di chi ha servito il Paese.

La celebrazione del 4 Novembre a Marsala rappresenta un’importante occasione per la comunità di riflettere sull’unità nazionale e per esprimere gratitudine alle Forze Armate.