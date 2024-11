"Difendiamo pace e democrazie". Anche in provincia di Trapani celebrate le Forze Armate

05/11/2024 06:00:00

Ieri, in tutta la provincia di Trapani, si è celebrata la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, occasione per onorare chi ha servito e continua a servire l'Italia, difendendo valori di pace e democrazia.

A Trapani, la cerimonia si è svolta presso il Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Veneto. Presenti il Prefetto Daniela Lupo, autorità civili, militari e religiose, i sindaci della provincia, rappresentanti delle scuole locali, associazioni combattentistiche e tanti cittadini. Dopo l'alzabandiera e la deposizione della corona, il Vescovo Pietro Maria Fragnelli ha benedetto i partecipanti e sono stati letti i messaggi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto. Particolarmente significativa la consegna della bandiera italiana all’Istituto Comprensivo "Pertini" di Trapani, dedicato ad Antonino Via, medaglia d'oro al valor civile. Gli studenti hanno letto brani e citazioni in onore delle Forze Armate, accompagnati dalle musiche degli studenti del Conservatorio "A. Scontrino" di Trapani. La cerimonia si è conclusa con una visita agli stand delle Forze Armate e della Polizia di Stato.

A Marsala, il raduno si è tenuto alla Cappella dei Caduti presso il Cimitero comunale, alla presenza del sindaco Massimo Grillo, del presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano e dell’onorevole Stefano Pellegrino. Dopo l'inno nazionale e la deposizione della corona, sono stati letti i messaggi di Mattarella e Crosetto, che hanno sottolineato l'importanza delle Forze Armate per la sicurezza e la pace internazionale. Il sindaco Grillo ha lanciato il progetto “Marsala città della pace”, un'iniziativa di itinerari per promuovere la cultura della pace, previsto per giugno 2025.

Anche nei comuni di Mazara del Vallo, Alcamo, Petrosino e nelle Isole Egadi si sono svolte celebrazioni. Ad Alcamo, le autorità hanno deposto una corona presso il Monumento dei Caduti. A Mazara del Vallo, la cerimonia ha avuto luogo in Cattedrale e successivamente davanti al Monumento ai Caduti, con il coinvolgimento delle scuole cittadine e delle associazioni militari. A Petrosino, le celebrazioni si sono svolte nel cimitero comunale, dove il sindaco Giacomo Anastasi ha ribadito il valore della pace, ricordando ai più giovani l'importanza di ripudiare la guerra.

Nelle Isole Egadi, a Favignana, il vice sindaco Ignazio Galuppo e la presidente del Consiglio comunale Emanuela Serra hanno deposto corone d'alloro in onore dei caduti. Anche a Marettimo e Levanzo si sono svolte commemorazioni, con il coinvolgimento delle autorità locali e di alcuni studenti.

il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha voluto ricordare con riconoscenza tutti i siciliani che, indossando l’uniforme, hanno servito il Paese con onore. “In questa ricorrenza, è doveroso rivolgere un pensiero ai nostri connazionali che, nei momenti più difficili della nostra storia, hanno difeso i valori di libertà, democrazia e unità nazionale,” ha dichiarato Schifani, sottolineando l’importanza delle Forze Armate come pilastro di sicurezza e come simbolo di sostegno nei territori, inclusa la Sicilia.