Unioncamere Sicilia premia 22 imprese turistiche, tra queste quella di Nicola Farruggio

06/11/2024 16:00:00

Unioncamere Sicilia ha assegnato il prestigioso riconoscimento "Marchio dell’ospitalità italiana" a 22 aziende turistiche dell’isola. La premiazione, che si è svolta oggi a Palermo, ha visto l'intervento dell’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo e di numerosi rappresentanti delle Camere di commercio siciliane. A suscitare particolare emozione è stata la premiazione delle imprese di Nicola Farruggio, figura di spicco nel turismo siciliano e presidente di Federalberghi Palermo, recentemente scomparso.

A ritirare il premio è stata Rosa Di Stefano, vedova di Farruggio e anch'essa albergatrice. "Con Nicola abbiamo condiviso tutto, dalle responsabilità di lavoro alla vita in famiglia. Oggi siamo la terza generazione di albergatori e ci auguriamo che i nostri figli possano continuare. Nonostante il dolore, non ci fermiamo: i nostri alberghi rimarranno aperti per Palermo e per i nostri 50 dipendenti, che consideriamo come una seconda famiglia. Nicola ci teneva moltissimo a questo riconoscimento, e oggi siamo qui anche per lui", ha dichiarato Di Stefano con commozione.

Durante l'evento, l’assessore Tamajo ha sottolineato il ruolo delle Camere di commercio nella promozione dell’imprenditoria turistica e ha illustrato alcune iniziative a sostegno delle aziende siciliane. Tra queste, l’erogazione di fondi europei e regionali destinati allo sviluppo economico e al rilancio del turismo termale, con un impegno di 50 milioni di euro per le terme di Acireale e 40 milioni per quelle di Sciacca.

"La crescita delle imprese turistiche in Sicilia è evidente, confermata anche dai dati che mostrano un aumento del 2,3% del PIL regionale, superiore alla media del Nord Italia. Il nostro impegno è quello di continuare a sostenere e semplificare il rapporto tra governo e imprese, offrendo strumenti come il Bonus energia, il Bonus Sicilia, e il programma ‘Sicilia che piace’," ha dichiarato Tamajo, annunciando anche un prossimo bando per la cooperazione, con stanziamenti che mirano a consolidare e far crescere ulteriormente il settore.

L’evento, che ha riunito esponenti delle Camere di commercio di tutta l’isola, rappresenta un riconoscimento per chi, come la famiglia Farruggio, contribuisce da generazioni a promuovere l’ospitalità siciliana, anche in tempi difficili.