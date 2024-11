Autonomia differenziata, presentata a Trapani la mozione a sostegno del referendum abrogativo

06/11/2024 18:00:00

Il Gruppo del Partito Democratico di Trapani, in collaborazione con il circolo PD guidato da Astrid Di Pasquale e i gruppi consiliari Trapani al Centro e RiGenerAzioni Europa Verde, ha presentato una mozione in Consiglio comunale per opporsi al disegno di legge sull'autonomia differenziata, proposto dal ministro Calderoli. L'iniziativa, sostenuta anche dal consigliere Francesco Briale, chiede al Sindaco di Trapani di promuovere un dibattito pubblico sul tema e sollecita il Presidente della Regione Siciliana a bloccare qualunque passo della conferenza Stato-Regioni che favorisca l’approvazione della legge e adoperarsi per un referendum abrogativo.

"La legge Calderoli sull’autonomia differenziata deve essere abrogata perché rischia di ampliare le disuguaglianze sociali e territoriali," ha dichiarato Marzia Patti, capogruppo del PD, sostenendo che il provvedimento dividerà ulteriormente il Paese, penalizzando il Sud e creando un’Italia a più velocità. "Settori cruciali come sanità, istruzione e investimenti ne risentirebbero gravemente, lasciando il meridione ancora più indietro."

La consigliera Patti ha espresso preoccupazione per le conseguenze che la riforma potrebbe avere sulla coesione della Repubblica e ha sottolineato che l’appello del PD si allinea all'allarme lanciato dai sindaci del Sud. Questi vedono nell’autonomia differenziata un rischio per l’uguaglianza dei cittadini e la stabilità delle pubbliche amministrazioni, sia locali che nazionali. "È necessario che tutti i consiglieri comunali, indipendentemente dal colore politico, supportino la mozione per salvaguardare l’unità del Paese e il futuro delle nostre comunità," ha aggiunto Patti.