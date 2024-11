L'Handball Erice in vetta alla classifica, il pareggio di Cassano Magnago diventa vittoria

08/11/2024 12:30:00

A seguito del comunicato del Giudice Sportivo n. 10 del 6/11/2024, il risultato della gara Cassano Magnago-AC Life Style Handball Erice viene commutato in uno 0-5 a tavolino in favore del club ericino. La gara, valevole per la settima giornata del campionato di A1, si era svolta sabato 2 novembre e sul campo era terminata 21-21. Nel comunicato del Giudice Sportivo, si legge che “la Società Cassano Magnago ha iscritto a referto l’atleta Gozzi Giulia, non in regola con le norme federali in materia di tesseramento alla data di svolgimento della gara”, di conseguenza, l'Handball Erice diviene capolista solitaria del Campionato serie A1 di Pallamano femminile. Classifica che così recita:

AC Life Style Erice punti 14

Salerno e Cassano Magnago 12

Pontinia e Brixen Sudtirol 10

Securfox Ariosto Ferrara 8

Casalgrande Padana e Leno 6

Cellini Padova, Mezzocorona e Sirio Toyota Teramo 2

Lions Sassari 0