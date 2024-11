Finanziaria regionale, Pellegrino (FI): “Nuove risorse per l’economia e i servizi della Sicilia”

08/11/2024 20:00:00

Stefano Pellegrino, presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione della nuova finanziaria regionale, che sblocca fondi cruciali per il rilancio dell’economia e il miglioramento dei servizi pubblici della Sicilia. La manovra, fortemente voluta dal governo regionale guidato dal Presidente Renato Schifani e dal lavoro dell’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, mira a potenziare il sostegno per i cittadini, le imprese e gli enti locali.

“Grazie all’impegno del governo e al lavoro in sinergia, siamo riusciti a mettere ordine nei conti pubblici, ridurre il debito regionale e identificare nuove fonti finanziarie”, ha affermato Pellegrino. “Questo risultato ci permette di realizzare interventi di grande valore sociale ed economico per la Sicilia, rispondendo alle esigenze del territorio e dei suoi cittadini.”

La finanziaria prevede un ampio ventaglio di interventi mirati, tra cui:

Fondi per l’emergenza siccità e la protezione civile, necessari per affrontare la crisi climatica e prevenire disastri naturali.

Sostegno al settore agricolo e zootecnico, con l’obiettivo di rafforzare comparti fondamentali per l’economia regionale.

Aiuti per le fasce deboli e le persone fragili, in un’ottica di inclusione sociale.

Contrasto al caro voli, una misura importante per facilitare la mobilità dei siciliani e contenere i costi dei trasporti.

Finanziamenti per i Comuni e il prestito d’onore per gli studenti universitari, incentivando così lo sviluppo delle comunità locali e l’accesso all’istruzione.

Stabilizzazione dei precari per garantire maggiore continuità e sicurezza nell’occupazione.

“Queste misure dimostrano l’attenzione concreta del governo regionale verso i bisogni dei cittadini e del territorio,” ha concluso Pellegrino, “e contribuiranno a rilanciare l’economia, migliorare i servizi pubblici e dare nuovo slancio alle imprese siciliane.”

Con l’approvazione della finanziaria, il governo regionale si propone quindi di rispondere alle principali sfide economiche e sociali della Sicilia, sostenendo la crescita e il benessere della comunità.