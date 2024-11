 Monumento ai Mille: i giovani del circolo Gioventù Nazionale di Marsala impegnati per il recupero

08/11/2024 12:00:00

Lo scorso 3 novembre, i giovani del circolo di Gioventù Nazionale Marsala, insieme a rappresentanti e amministratori locali di Fratelli d’Italia, hanno fatto visita al Monumento ai Mille, simbolo storico e patriottico della città, per verificarne le condizioni e rinnovare il loro impegno nella valorizzazione del sito. Durante la visita, è stata anche ripristinata la bandiera italiana sul pennone centrale del monumento, un gesto simbolico che ha riportato il tricolore a sventolare in uno dei luoghi più significativi della storia italiana.

L’assessore Piccione, presente sul posto, ha manifestato la sua disponibilità ad avviare un progetto di recupero e valorizzazione del monumento, iniziativa resa possibile grazie anche alla collaborazione con l’assessore Bilardello. L'obiettivo è ridare decoro e dignità a uno spazio che, per i cittadini di Marsala, rappresenta il ricordo delle gesta e dei sacrifici compiuti in nome dell'unità d'Italia.

Durante l’incontro, i rappresentanti del circolo hanno anche ribadito il loro sostegno al tenente Trabucco, presidente del comitato “4 Novembre Festa Nazionale”, che da anni si batte per la cura e la conservazione del Monumento ai Mille. La dedizione del tenente Trabucco nel preservare questo luogo simbolico è stata riconosciuta e appoggiata dai partecipanti, che vedono nel suo impegno un’ispirazione per continuare a lavorare in difesa della memoria storica e del patrimonio della città.

"Continueremo ad impegnarci per il bene della nostra amata Marsala," ha dichiarato Giuseppe Ferrera, presidente del circolo Gioventù Nazionale Marsala, sottolineando la volontà di collaborare attivamente con le istituzioni per riportare il monumento alle condizioni di dignità che merita.

L’iniziativa del 3 novembre ha dunque lanciato un segnale importante, evidenziando l’impegno congiunto dei giovani e degli amministratori nel preservare e valorizzare i simboli storici di Marsala, un impegno che si tradurrà presto, auspicano i partecipanti, in azioni concrete per il restauro del Monumento ai Mille.