Democrazia Partecipata a Mazara, approvati i progetti finanziabili con i fondi 2022 e 2023

09/11/2024 17:05:00

Con tre distinte deliberazioni, la Giunta Municipale di Mazara del Vallo interviene sullo strumento di "Democrazia Partecipata" che prevede l'utilizzo del 2% delle somme trasferite allo stesso Comune dalla Regione Siciliana. La procedura di ammissione dei progetti relativi agli anni 2022 e 2023 è stata completata quest'anno a seguito degli avvisi pubblicati nei mesi scorsi.

Con i fondi 2022 (erano a disposizione 1.411,56 euro) è stato ammesso l'unico progetto presentato a seguito dell'avviso pubblico del 4 aprile scorso per l'area tematica scelta dall'amministrazione “Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive”. Il progetto presentato dalla signora Liliana Licata ed ammesso a finanziamento per un importo complessivo di 696 euro s'intitola "Favoliamo Insieme". Obiettivo è l'incremento della crescita culturale ed educativa dei bambini in dispersione scolastica o con difficoltà nello studio e nell'apprendimento residenti nel quartiere Gorgorosso/Madonna dell'Alto e prevede in particolare 14 incontri extrascolastici da sviluppare attraverso letture, racconti, storie, filastrocche e canzoni e da realizzarsi presso l'Istituto scolastico Santa Gemma.

Considerato che a seguito dell'avviso pubblico è stato presentato un solo progetto ritenuto ammissibile non è stata necessaria la consultazione pubblica per la scelta dei progetti.

Anche per quanto concerne i fondi 2023 ( erano a disposizione 1.120,23 euro) a seguito dell'avviso pubblico dello scorso 9 aprile è stato presentato un unico progetto che è risultato ammesso e finanziabile per un importo complessivo di 900 euro. Si tratta del progetto presentato dalla signora Gloriana Ripa intitolato "AIUOLE: Grammatica del verde in Città" che ha l'obiettivo di creare presupposti di ordine e rispetto per il bene comune e, specificatamente, la realizzazione nel piazzale Europa di cicli di interventi, manuali o meccanici, a rinvigorimento dei terreni stagnanti con eventuale semina di piante da ornamento, pulizia delle aiuole, rimozione delle erbacce e rifiuti e con l'acquisto e fissaggio di cestini che le deiezioni canine. Anche in questo caso essendo pervenuto un solo progetto non è stata necessaria la consultazione pubblica per la scelta.

La Giunta municipale, infine, con deliberazione n. 171/2024 ha scelto per l'anno 2024 la tematica "Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive". L'importo massimo spendibile quest'anno per i progetti di Democrazia Partecipata ammonta a 1.732,51 euro. L'avviso pubblico per la presentazione dei progetti è in fase di pubblicazione nell'albo pretorio online.