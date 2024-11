Allo Zingaro una esercitazione congiunta fra l’82° Centro SAR e il Soccorso Alpino e Speleologico

09/11/2024 14:00:00

Lunedì 4 novembre scorso si è svolta l’esercitazione SARALP, un’importante sessione di addestramento congiunto tra l’82° Centro SAR (Search and Rescue) di Trapani e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). L’attività si è tenuta nella Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, a Trapani, coinvolgendo sia personale di volo che soccorritori specializzati in scenari di emergenza.

L’esercitazione ha visto la partecipazione di 13 professionisti tra tecnici, medici, infermieri e istruttori del CNSAS, con il supporto di una squadra cinofila. A supportare il personale c’era un elicottero HH139B dell’Aeronautica Militare, dislocato nell’area di operazioni per l’intera durata delle missioni. Dopo i briefing preparatori, gli operatori hanno messo a punto le attrezzature necessarie per affrontare gli scenari previsti.

L’addestramento ha previsto tre missioni di volo, che hanno complessivamente richiesto circa cinque ore di attività aerea. Le missioni hanno simulato differenti situazioni di soccorso, tra cui il recupero di infortunati in aree difficili da raggiungere e l’impiego di una barella verricellabile per trasporti in sicurezza. L’equipaggio e il personale CNSAS hanno inoltre svolto esercitazioni di avioimbarco e aviosbarco per consentire un rapido accesso dei soccorritori in situazioni di isolamento.

La SARALP è stata un’importante opportunità per consolidare le procedure operative tra il personale dell’Aeronautica Militare e gli operatori del Soccorso Alpino, permettendo loro di rafforzare la sinergia e l’efficienza delle manovre di soccorso in situazioni critiche. L’esperienza ha consentito di condividere competenze specifiche, migliorando così la rapidità e l’efficacia degli interventi in scenari di emergenza reale.

Questa esercitazione si inserisce in un lungo percorso di collaborazione tra l’Aeronautica Militare e il CNSAS, volto alla salvaguardia della vita umana e al servizio della comunità. Il rapporto tra queste due istituzioni si basa su oltre dieci anni di esperienze comuni e scambio di conoscenze, offrendo un prezioso contributo alle operazioni di soccorso in Italia.