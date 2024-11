Nuove zone pedonali e soste limitate. Come cambia la viabilità nel centro di Favignana

10/11/2024 07:00:00

Da lunedì 11 novembre entreranno in vigore importanti modifiche alla viabilità nel centro storico di Favignana, con l'istituzione di nuove aree pedonali e l'introduzione di limiti di sosta in alcune vie. Il provvedimento s'inserisce nel programma dell'Amministrazione comunale volto a migliorare la sicurezza dei cittadini e a promuovere una fruizione più sicura e sostenibile degli spazi centrali. L’ordinanza, a firma del comandante della Polizia Locale Libero Giuseppe Carbone, stabilisce le seguenti modifiche alla viabilità ordinaria:



Divieto di transito e sosta



- Piazza Matrice, dal civico n. 64 all’incrocio con Via Roma/Via Vittorio Emanuele;

- Via Mazzini;

- Piazza Europa (lato sud) fino all'incrocio con Via Vittorio Emanuele.



Senso unico di marcia



- Piazza Largo Marina, con senso di marcia per i veicoli provenienti da Piazza Europa (lato sud) in direzione di Piazzale Barraco.



Doppio senso di circolazione e divieto di sosta



- Piazza Europa (lato nord), all'altezza dei civici 23, 24 e 25 a partire dall'inizio del Piazzale Barraco.



Parcheggi con sosta massima consentita di 60 minuti



- Largo Marina (su entrambi i lati);

- Via Roma, dall’intersezione con via Matteotti fino all’incrocio con Via Nicotera (lato sinistro);

- Via Vittorio Emanuele (lato sinistro), dall’intersezione con Via Nicotera fino all’intersezione con Via Garibaldi.

- Via Vittorio Emanuele (lato sinistro), dall’intersezione con Via Garibaldi fino all’intersezione con Via Pilota di Garibaldi.



Le nuove disposizioni resteranno in vigore fino al 31 marzo 2025.