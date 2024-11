Calcio: la Virtus Femminile Marsala torna da Palermo con una vittoria, tre reti all'Atletico Scelsa

14/11/2024 07:00:00

La Virtus Femminile Marsala, in trasferta a Palermo domenica 10 novembre per la 3^ Giornata di Andata di Campionato Eccellenza Regionale Femminile, conquista 3 punti sul terreno del Campo Sportivo “Bonocore” ospite del neonato club Atletico Scelsa, vincendo sul risultato di 0-3 grazie ai gol firmati da Samantha Alcamo nel primo tempo e da Claudia Bannino e Arianna Pisciotta nella seconda metà di gioco. Le azzurre di mister Valeria Anteri torneranno in casa al Comunale “Mariano Di Dia” di Strasatti sabato 10 novembre alle ore 14:30 per affrontare, per la prima volta nella competizione regionale, il C.U.S. Palermo nella gara valevole per la 4^ Giornata in Andata di Girone A. Buone notizie anche per la Coppa Italia Eccellenza Femminile che per il gruppo marsalese tornerà mercoledì 27 novembre alle ore 15:00 presso il Campo “Misericordia” di Valderice, dove andrà di scena il Ritorno della competizione di coppa siciliana non disputata lo scorso 19 ottobre contro il Trapani Calcio Femminile.

Tabellino: Atletico Scelsa - Virtus Femminile Marsala 0-3

Marcatori: Alcamo, Bannino, Pisciotta.

Atletico Scelsa: Capodici (P), Soldano, Musso, Scibilia, Grigoli (Vasta 15’ st), Parrino, Burgio (VC), Ribuffo (C), Tannurella (Di Giovanni 29’ st), Fall, Pelli (Santoro 1’ st). Panchina: Di Giovanni, Santoro, Graziano, Amato, Pezzati, Airo, Vasta. Allenatore: Fabio Nanfa

Virtus Femminile Marsala: Barbara (P), Di Napoli (Pipitone S 43’ st), Alcamo, Caporelli (Musumeci 27’ st), Pisciotta (VC), Termine (C), Bannino, Sciacca (Pulizzi 43’ st), Agozzino (Manuguerra 38’ st), Guzzo (Foderà 33’ st), Pipitone B. Panchina: Giacalone (P), Manuguerra, Musumeci, Pipitone S, Foderà, Pulizzi. Allenatrice: Valeria Anteri

Arbitro: Salvatore Scaduto sezione di Trapani

Note: Ammonite Ribuffo e Santoro (Atletico Scelsa); Recupero 3’ st.

Campo da gioco: “Bonocore” di Palermo