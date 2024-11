Tragedia durante operazione per calcoli, 35enne muore a Palermo: lascia moglie, figlia e una in attesa

14/11/2024 12:21:00

Un giovane padre di 35 anni, Vito Manno, è deceduto a seguito di un intervento chirurgico per calcoli biliari, gettando nello sconforto la famiglia e aprendo un’inchiesta giudiziaria che vede undici sanitari indagati per responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.

Manno, piccolo imprenditore con una figlia di due anni e in attesa di una seconda, si è sottoposto all’intervento presso la clinica Torina. Dopo l’operazione, le sue condizioni sono peggiorate drasticamente, rendendo necessario il trasferimento al nosocomio Villa Sofia, dove purtroppo è spirato il 3 novembre.

La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo di Manno presso l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico per accertare le cause del decesso. L’iscrizione nel registro degli indagati di undici medici è un atto dovuto per consentire loro di partecipare, tramite i propri legali, agli accertamenti. La famiglia di Manno, assistita dagli avvocati Antonio Pecoraro e Stefania Virga, ha nominato dei consulenti di parte che assisteranno all’esame autoptico.