Unicef Trapani celebra la Giornata Internazionale dell'Infanzia: "Coloriamo il mondo di blu"

15/11/2024 09:32:00

Il prossimo 20 Novembre 2024 ricorre la XXXV Giornata Internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita a livello internazionale per ricordare il momento in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) nel 1989.

Per l’occasione la Presidente provinciale Unicef Domenica Gaglio ha dichiarato che: "È un’occasione molto importante per rinnovare l’attenzione di tutti verso il rispetto e il riconoscimento della centralità dei diritti di ogni bambino, bambina e adolescente, in ogni luogo del mondo, e soprattutto di fronte alla loro sofferenza nei tanti contesti di guerra e di emergenza umanitaria."

“Ascolta il Futuro” è lo slogan di questa giornata, un invito che l'UNICEF lancia al mondo degli adulti ad ascoltare le bambine e i bambini rispetto a ciò che immaginano per il proprio futuro e per i propri diritti.

Solo sostenendo un dialogo significativo tra generazioni si possono, infatti, realizzare i diritti di tutti e di ciascuno, ovunque.

Le iniziative dell’Unicef ha proposto nelle scuole del territorio sono: “Coloriamo il mondo (e la scuola) di blu”, che consiste nella creazione di un murale blu o di un'installazione artistica con i gessetti. Diventare blu per il WCD è un modo divertente per coinvolgere bambini e adulti e collegare visivamente le scuole in tutto il mondo.

Kids takeover: Bambine, bambini e adolescenti si attivano per realizzare i diritti

nelle loro scuole e nella loro comunità.

Una lettera per il futuro: i bambini, gli adolescenti scrivono una lettera agli adulti (familiari, docenti, altri adulti di riferimento), raccontando che cosa siano per loro i diritti dei bambini e su come il rispetto di questi diritti sia collegato alla loro idea di futuro.

L’iniziativa potrà contribuire a realizzare i diritti all'ascolto e alla partecipazione di studentesse e studenti, garantendo la cura e l'attenzione necessarie al processo

attivato.

Inoltre, le lettere costituiranno un patrimonio di idee e di stimoli da condividere con le famiglie e con la comunità educante per estendere al territorio la riflessione sui

diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Unicef e il Comitato provinciale Unicef di Trapani propone, anche, alle amministrazioni locali, insieme all’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI -, l’iniziativa UNICEF Go Blue per il 20 novembre prossimo, Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L'Iniziativa di sensibilizzazione consiste nell'illuminare di blu un monumento della propria città.

Quest'anno, i Comuni che parteciperanno vedranno pubblicate le foto nella mappa di Go Blue presente nella pagina web dell'iniziativa sul sito di UNICEF Italia.

Per partecipare è necessario che i Comuni inviino una mail (non una PEC) all’indirizzo cittamiche@unicef.it.