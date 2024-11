Acqua potabile a Mazara: revocato il divieto per uso umano nei quartieri Trasmazaro e Tonnarella

16/11/2024 09:00:00

Dopo quattro anni di restrizioni, i cittadini dei quartieri Trasmazaro e Tonnarella di Mazara del Vallo possono finalmente utilizzare l’acqua erogata dalla rete comunale per tutti gli usi umani. Il sindaco Salvatore Quinci ha firmato l’ordinanza n. 70/2024 che revoca il provvedimento del 2020, reso necessario per i livelli elevati di nitrati presenti nell’acqua.

Un problema risolto grazie al denitrificatore

La svolta è arrivata con l’attivazione, lo scorso maggio, del denitrificatore a scambio ionico installato in via Nuova Zelanda. Grazie al suo funzionamento, il valore dei nitrati è stato ridotto sotto i limiti di legge, come confermato dall’Asp di Trapani. La decisione di revocare il divieto è giunta dopo mesi di monitoraggi e analisi approfondite, che hanno dimostrato la stabilità dei risultati.

Il denitrificatore è stato progettato per trattare l’acqua proveniente dai pozzi di Ramisella, garantendo un’erogazione sicura e conforme agli standard di legge. L’impianto, realizzato dalla società S.I.G.E. srl con un investimento complessivo di circa 900mila euro, è stato cofinanziato con risorse residue della Cassa Depositi e Prestiti e fondi di compensazione ambientale della società Energia Trapani Verde srl.

Soddisfazione del sindaco Quinci

Il sindaco Salvatore Quinci ha espresso soddisfazione per la risoluzione di un problema che affliggeva la comunità da 17 anni. “Con l’entrata in funzione del denitrificatore, possiamo finalmente restituire un servizio essenziale ai cittadini, garantendo acqua potabile sicura per tutti gli usi. Dopo quattro anni di restrizioni, questo risultato segna un passo importante per la salute pubblica e la qualità della vita nei quartieri Trasmazaro e Tonnarella”.

Un secondo impianto in arrivo

Per affrontare il problema dei nitrati anche in altre aree del territorio, l’amministrazione comunale ha annunciato la realizzazione di un secondo impianto di abbattimento nitrati nei pozzi di San Nicola. Ulteriori dettagli sul progetto saranno resi noti nelle prossime settimane.

*****

Termina il tirocinio all'ufficio stampa di Sofia Perrone - E' terminato il percorso di tirocinio curriculare compiuto presso l'Ufficio stampa del Comune di Mazara del Vallo da Sofia Perrone, già laureata in "Scienze della Comunicazione" presso l'Università degli Studi di Bologna e laureanda in "Giornalismo e Cultura Editoriale" presso l'Università degli Studi di Parma.

Il tirocinio, grazie ad una convenzione tra l'Università di Parma ed il Comune di Mazara del Vallo, ha avuto una durata di 300 ore. E' stato avviato nel mese di luglio 2024 e si conclude nella giornata di oggi. Tutor aziendale in questo percorso è stato Ettore Bruno, giornalista professionista ed addetto stampa del Comune di Mazara del Vallo fin dal 2001.

"Già da alcuni anni - sottolinea Ettore Bruno - grazie ad alcune convenzioni stipulate con Università del territorio italiano, il nostro Comune ospita tirocini curriculari di laureandi in vari corsi di laurea. In particolare, presso l'Ufficio Stampa del Comune, ospitiamo tirocinanti di corsi di laurea di Scienze della Comunicazione e Giornalismo che hanno l'opportunità di comprendere in primis il funzionamento della struttura comunale e come si passa da un atto deliberativo ad un comunicato stampa o ad una nota informativa social. Un'esperienza pratica che integra le basi teoriche apprese dagli studenti nel loro percorso universitario. Sofia Perrone, in questi mesi, ha fatto emergere le sue qualità umane e professionali e con impegno, responsabilità e dedizione ha inoltre contribuito alla realizzazione grafica di alcune locandine e brochure relative ad eventi istituzionali ed a rendere più dinamica ed attuale la pagina Fb comunale, sotto la nostra supervisione. Auguriamo a Sofia ogni bene e successo per il suo prosieguo di studi e per le attività professionali che ha già avviato grazie ad una start up".

A salutare Sofia Perrone nell'ultimo giorno di tirocinio al Comune di Mazara, oltre Ettore Bruno, il segretario generale Salvatore Pignatello, il dirigente del I settore Giovanna Lombardo, la funzionaria Anna Asaro ed i componenti dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco Enza Rosella, Rosanna Reina, Giovanna Reina ed Angela Curia. Sofia Perrone ha ringraziato il tutor aziendale Ettore Bruno per la "positiva ed utile esperienza maturata presso l'Ufficio Stampa del Comune di Mazara del Vallo" ed espresso un ringraziamento a tutti i componenti dell'Ufficio di Gabinetto per l'accoglienza ricevuta.