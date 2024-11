Due arresti per droga a Trapani: uno fugge in auto e prende contromano l'autostrada A29 

16/11/2024 10:38:00

Con la droga in auto prende contromano l'autostrada A29. Un giovane di 26 anni, di nazionalità straniera, ha tentato di sfuggire ai Carabinieri di Trapani imboccando l’autostrada contromano. L'inseguimento si è concluso con l’arresto del fuggitivo, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio si inserisce nell’ambito di un’operazione straordinaria di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Compagnia di Trapani. Durante il blitz, i militari hanno dapprima perquisito un 59enne trapanese, trovandolo in possesso di circa 20 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata e l’uomo arrestato.

Poco dopo, però, l’attenzione dei militari si è spostata sul 26enne. Durante un posto di controllo stradale nel centro cittadino, l’uomo non si è fermato all’alt dei Carabinieri, fuggendo a tutta velocità. La situazione è degenerata quando, nel tentativo di seminare le forze dell’ordine, il giovane ha imboccato l’autostrada A29 in contromano. Un’azione che ha messo a rischio non solo la sua vita, ma anche quella degli altri automobilisti e dei militari impegnati nell’inseguimento.

La fuga ad alta velocità ha richiesto l’intervento di più pattuglie dei Carabinieri, che hanno bloccato il 26enne dopo una lunga e pericolosa corsa. A seguito della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di dosi di hashish e marijuana.

Nonostante la gravità dei fatti, all’udienza di convalida non sono state adottate misure restrittive nei confronti dei due arrestati.