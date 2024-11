Mazara: interrogazione dei consiglieri Coronetta e Reina sui rischi e la gestione delle antenne 5G

16/11/2024 10:00:00

I consiglieri comunali di Mazara, Antonella Coronetta e Michele Reina, hanno presentato un’interrogazione al sindaco e all’assessore competente, sollevando interrogativi sulla diffusione e gestione delle antenne per telecomunicazioni, con particolare attenzione agli impianti 5G.

L’interrogazione, motivata dalle preoccupazioni espresse da numerosi cittadini, mira a fare chiarezza sull’impatto di questi impianti in termini di salute pubblica, ambiente e valore economico degli immobili vicini, e sul rispetto delle normative vigenti.

I punti critici segnalati. L’interrogazione sottolinea diverse problematiche:

Nuovi impianti senza istruttoria: Un esempio emblematico è l’impianto situato tra via America e via Trinidad, autorizzato tramite la procedura del “silenzio-assenso”, senza un’istruttoria approfondita. Altri casi simili sono stati segnalati in diverse aree della città, tra cui via del Mare “Alta”, via Sofia, via Napoli e altre.

Preoccupazioni per la salute: I cittadini temono gli effetti a lungo termine delle emissioni elettromagnetiche, aggravati dall’aumento dei limiti di emissione in vigore dal 29 aprile 2024.

Impatto ambientale e urbanistico: Alcuni impianti sarebbero stati installati in aree considerate sensibili dal regolamento comunale del 2010, che impone restrizioni in siti sottoposti a vincoli ambientali o architettonici.

I consiglieri hanno chiesto al sindaco e agli uffici tecnici risposte su temi specifici:

Censimento e monitoraggio: Quante antenne esistono attualmente sul territorio e quante sono previste nei prossimi mesi? È stato effettuato un censimento?

Piano antenne: Esiste un piano aggiornato per la gestione e localizzazione delle antenne?

Autorizzazioni: Qual è il metodo adottato per rilasciare le autorizzazioni? Quante di queste sono state concesse con il silenzio-assenso?

Controlli: Il Comune ha richiesto all’ARPA misurazioni sulle emissioni delle antenne, specialmente dopo l’aumento dei limiti?

Osservatorio permanente: Perché non è stato ancora istituito l’osservatorio comunale previsto dalla delibera del 2010, e quando si intende renderlo operativo?