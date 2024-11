Stefano Pellegrino: "La Sicilia è una Regione in crescita, con più occupazione e un PIL in aumento"

16/11/2024 06:00:00

Stefano Pellegrino, avvocato marsalese e deputato regionale, capogruppo di Forza Italia Avete approvato il DEF, il documento di economia e finanza della Regione Siciliana.

"Sì, è stato approvato e offre una visione precisa della crescita della Regione. Il documento fa riferimento alle spese produttive, al tessuto sociale, all’aiuto alle imprese, ai trasporti, all’occupazione e anche al PIL. In Sicilia il PIL è in aumento rispetto al resto del meridione e al resto d’Italia. Anche l’occupazione è in crescita, con dati migliori rispetto alla media nazionale. Siamo una Regione in crescita: le imprese producono di più, c’è maggiore occupazione e un incremento del gettito erariale. Questo ci ha consentito di effettuare tre assestamenti al bilancio e di approvare due variazioni, l’ultima delle quali è stata di 450 milioni di euro."

È stata approvata in Sicilia la manovra quater. Cosa contiene?

"Si tratta di una manovra importante che conferma la crescita della Regione Siciliana. C’è grande attenzione da parte del governo Schifani alle fasce sociali più deboli e svantaggiate. Abbiamo stanziato 39 milioni di euro per aiutare economicamente le famiglie povere, quelle che non riescono neanche a comprare il pane. Non è un reddito di cittadinanza o un sostituto dell’attività lavorativa, ma un sostegno mirato per chi vive in condizioni di grave difficoltà. Inoltre, ci sono misure significative per l’agricoltura: in totale sono stati stanziati 60 milioni di euro. Di questi, 25 milioni sono dedicati alla lotta contro la peronospora, mentre 8 milioni sono destinati agli allevatori e alla zootecnia, con particolare attenzione al problema della 'lingua blu', che sta colpendo gli ovini. Abbiamo anche previsto 3 milioni di euro per affrontare la siccità e altre risorse per interventi sulle dighe e per affrontare la crisi idrica."

Le opposizioni stanno puntando molto sulla questione siccità. Come si sta cercando di affrontare questa crisi?

"Stiamo cercando di agire in modo preventivo, soprattutto attraverso la pulizia dei fiumi e degli argini. Questo è fondamentale, considerando che ormai la metà della pioggia che cadeva durante un anno si concentra in poche ore, con conseguenti danni devastanti. Inoltre, abbiamo destinato 6 milioni di euro per migliorare le reti di scolo in tutta l’Isola. Si tratta di interventi necessari per affrontare eventi atmosferici estremi e mitigare gli effetti della siccità."

Qui la video intervista integrale di Stefano Pellegrino.