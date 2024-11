Volley B1: primo derby stagionale per la EnoDoro Marsala Volley, al Palazzetto arriva Caltanissetta.

16/11/2024 11:00:00

Primo derby siciliano per la EnoDoro Marsala Volley che nella sesta giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile affronterà il match casalingo contro la neo promossa Albaverde Traina di Caltanissetta. Un match per nulla semplice per il roster lilibetano che si troverà di fronte una formazione a caccia di punti vista la classifica occupata e che conta, a partire dalla sua capitana, la presenza dell’esperta schiacciatrice Serena Moneta già in casacca Marsala Volley nel 2022/23. Per l’EnoDoro Marsala Volley è stata una settimana di duro lavoro, la sconfitta esterna di Crotone ha fatto perdere al sodalizio lilibetano una posizione in classifica adesso ad appannaggio dell’Arzano, ed ha impegnato le ragazze di Coach Luca D’Amico sia in campo che in palestra al fine di aggiustare le fasi di gioco che non hanno funzionato in terra calabra. Una preparazione alla sfida che ha reso il roster consapevole che se si vuole ambire alle posizioni che contano della classifica si dovrà affrontare questo impegno con la massima concentrazione possibile perchè conquistare i tre punti diventa di fondamentale importanza per seguire la strada tracciata nelle prime quattro giornate di campionato. “Dobbiamo partire con la nostra solita carica e riuscire ad imporre il nostro gioco – dichiara la schiacciatrice lilibetana Beatrice Pozzoni - loro arrivano forti di una vittoria e cercheranno punti qui a Marsala, ma noi faremo del nostro meglio per portare a casa la vittoria”.

Per chi non potrà raggiungere il Palazzetto dello Sport “San Carlo” di Marsala, sarà possibile assistere alla diretta del match, commentata da Dario Piccolo ed Oreste Pino Ottoveggio, domenica 17 novembre 2024 con inizio alle ore 17.00, sul profilo facebook “Marsala Volley” e su LaTr3, canale 83 del digitale terrestre. L’arbitro dell’incontro EnoDoro Marsala Volley Vs Albaverde Traina Srl Caltanissetta sarà la Sig.ra Annalisa Martorino coadiuvata dal Sig. Gabriele Galletti.