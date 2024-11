Buon pareggio a Palermo per il Trapani Calcio Femminile - Tre reti per parte il risultato finale

17/11/2024 12:30:00

Partita dalle grandi emozionI con il Trapani Calcio Femminile che ha sfiorato la vittoria, in trasferta, con un finora imbattuto Palermo. Partita intensa dove per 90 minuti le ragazze granata hanno tenuto testa alla squadra di casa. Una partita, che fin dall’inizio, ha visto in grande difficoltà le padroni di casa che, su un’azione del Trapani calcio femminile, regalano il vantaggio alle ospiti grazie ad una autorete. Pochi istanti dopo arriva lo 0 a 2 grazie al gol di Nadia Nobile. La partita prosegue con continui cambi di fronte, fino al gol del Palermo che va in rete con Ganci, accorciando così le distanze dalla squadra granata. Il secondo tempo riprende con un Palermo che crea alcune occasioni da gol che però vengono vanificate dalla grande prestazione del portiere granata Annalisa Liuzza. Nonostante diverse azioni ben strutturate, che hanno portato le giocatrici granata ad avere diverse palle gol, arriva il pareggio del Palermo. Ma il Trapani calcio non demorde e conquista il terzo gol con il capitano Irene Catania. La squadra granata riesce a difendere il risultato per quasi tutto il secondo tempo con un centro campo ben strutturato ede una difesa che ha saputo contrastare le azioni delle giocatrici Palermitane, lasciando loro pochissimo spazio. Il gol del 3 a 3 lascia l’amaro in bocca, perché abbastanza dubbia l’azione che ha portato al pareggio, nata da una rimessa laterale mentre già c’era una giocatrice a terra del Palermo e un dubbioso fuorigioco non fischiato. La partita si conclude così con un pareggio ed anche se l’incontro non farà classifica rimarrà una prestazione eccellente per le ragazze del Trapani Calcio Femminile, che alla loro prima esperienza nel campionato di Eccellenza stanno dimostrando grande personalità.