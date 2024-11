Alessandro, cinque anni, suona "Libertango" e incanta tutti all'aeroporto "Falcone e Borsellino"

17/11/2024 11:45:00

Alessandro, un bambino di cinque anni di Busetto Palizzolo, ha conquistato tutti suonando al pianoforte dell’aeroporto "Falcone e Borsellino" di Palermo. L’esibizione del piccolo prodigio sulle note di “Libertango” di Astor Piazzolla ha strappato applausi e suscitato stupore tra i presenti. Tra gli spettatori colpiti dal suo talento c’era anche il giornalista Rai Domenico Iannacone, autore del programma “Presadiretta”.

Impressionato dalle abilità di Alessandro, Iannacone lo ha avvicinato per una breve intervista e ha condiviso un reel sui suoi profili social, Facebook e Instagram. Nel video, il piccolo ha raccontato di aver iniziato a suonare il pianoforte a soli tre anni e di sognare, da grande, di diventare un musicista.

Il talento naturale di Alessandro

Secondo la madre, Giovanna Paladino, originaria di Marsala, Alessandro possiede "l’orecchio assoluto", una capacità rara che gli consente di riprodurre con il pianoforte qualsiasi melodia ascolti. "È dotato di un dono straordinario", ha dichiarato la signora Paladino, orgogliosa dell’esibizione spontanea che ha reso il suo bambino protagonista di un momento speciale.





Il video pubblicato da Iannacone ha generato un’ondata di commenti entusiasti e consigli, in particolare per i genitori di Alessandro. Lo stesso Iannacone, rispondendo ai ringraziamenti della madre, ha scritto: "Per me è stato un richiamo incredibile, appena ho sentito le note a distanza. Alessandro è un bambino magnifico, spero che il suo talento lo porti lontano".

Molti i commenti di complimenti e di incoraggiamento ai genitori a coltivare il talento del piccolo musicista con cura: "Vi parlo da madre di musicista: fatelo studiare, perché è sicuramente dotato. Non portatelo in televisione. Preservate il suo talento, anche se tutti vi diranno di fare il contrario".

"Che meraviglia vedere un bambino che prova gioia nel suonare uno strumento, invece di stare con un cellulare in mano. C'è ancora speranza".