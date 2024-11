Dopo 60 anni, la classe della Maestra Teresa si riunisce: una serata tra ricordi e racconti di vita

17/11/2024 22:00:00

Si sono incontrati nei giorni scorsi, in un clima di emozione e nostalgia, gli ex alunni della Maestra Teresa Di Capizzi, a distanza di 60 anni dalle loro giornate insieme sui banchi delle elementari. La serata ha riunito alcuni di quei ragazzini di un tempo, oggi uomini adulti, che hanno voluto celebrare il legame speciale nato tra i banchi di scuola e mantenuto nel cuore per decenni.

Degli originari 27 alunni, solo 12 hanno potuto prendere parte alla serata. Presenti Francesco Adragna, Gaetano Basciano, Nicola Lamia, Vito Calvino, Francesco Paolo Basciano, Salvatore Cognata, Salvatore Marchese, Antonino Fugallo, Massimo Bosco, Lorenzo Di Discordia, Salvatore Grammatico e Giuseppe Mangani. Tutti insieme hanno trascorso ore di racconti e aneddoti, ricordando con affetto i giorni spensierati delle elementari.

L’incontro è stato un’occasione preziosa per rievocare i momenti condivisi e per scoprire le diverse strade intraprese nella vita. Ciascuno ha raccontato con orgoglio il proprio percorso, le esperienze e le competenze acquisite, riconoscendo l'importanza degli insegnamenti ricevuti durante quei primi anni di scuola.

La Maestra Teresa, con la sua dedizione e i suoi insegnamenti, ha lasciato una traccia indelebile nelle loro vite. Le sue lezioni non solo hanno plasmato la loro educazione scolastica, ma anche le basi della loro formazione umana, portandoli a diventare gli uomini che sono oggi.