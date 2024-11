Petrosino: dal 22 al 24 novembre "LibrOrchestra, il Festival itinerante nazionale sull'infanzia"

18/11/2024 10:00:00

Petrosino dal 22 al 24 novembre palcoscenico di LibrOrchestra, il Festival itinerante nazionale sull'infanzia. Dal 22 al 24 novembre, Petrosino sarà palcoscenico di LibrOrchestra, il Festival Itinerante Nazionale dedicato all’infanzia che promuove la musica, la lettura e l’arte come strumenti di inclusione sociale. Ideato a Verona nel 2021 dall’Atelier Elisabetta Garilli e dall’associazione LaFogliaeilVento, il festival porterà nella cittadina siciliana diverse iniziative culturali all’insegna della pace e della scoperta dell’eredità di Alberto Manzi.

L’obiettivo di LibrOrchestra è contrastare l’impoverimento culturale e creare una nuova comunità educante, a partire dalla prima infanzia. Attraverso la divulgazione della musica, della lettura e dell’arte visiva, il festival intende favorire l’inclusione sociale di studenti e famiglie in otto aree territoriali italiane.

“Siamo felici di patrocinare e ospitare a Petrosino l’ultima tappa del Festival nazionale itinerante LibrOrchestra. Tante le iniziative in programma che vedranno protagonisti i più piccoli. La musica, l’arte, la narrativa sono strumenti di inclusione e coesione sociale – dichiara il Sindaco Giacomo Anastasi - sono la linfa vitale per fare comunità educante a partire dall’infanzia e dal coinvolgimento delle famiglie. Un ringraziamento all’Atelier Elisabetta Garilli e all’associazione LaFogliaeilVento ideatori e promotori del Festival per aver scelto Petrosino e a tutte le associazioni locali e all’Istituto G. Nosengo per la sempre attiva e pronta collaborazione”.