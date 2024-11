Airgest, Ombra commenta l’assoluzione: “Fiducia nella giustizia, orgoglioso di essere italiano”

18/11/2024 15:13:00

Dopo la sentenza del Tribunale di Trapani che ha assolto tutti gli imputati nel processo Airgest, il presidente Salvatore Ombra esprime il suo sollievo e la sua gratitudine in una dichiarazione carica di emozione e soddisfazione.

"Questa vicenda iniziata nel 2018 – afferma Ombra – è stata caratterizzata da mesi di attesa, preoccupazione, rabbia e, a tratti, smarrimento. Tuttavia, nonostante tutto, il mio impegno per portare avanti un progetto sempre in volo non è mai venuto meno. Ciò che mi ha dato forza è stata la mia incrollabile fiducia nella giustizia, quella vera, che oggi ha dimostrato di essere coerente con i miei principi e una certezza del nostro ordinamento".

Ombra sottolinea l'importanza di un sistema giudiziario che non si lasci condizionare da strumentalizzazioni o umori politici, ma che si concentri unicamente sulla verità: "La giustizia oggi ha dimostrato di essere immune da pressioni esterne e di guardare ai fatti con obiettività".

Il presidente di Airgest ha inoltre evidenziato come questa sentenza dia ulteriore significato al suo impegno quotidiano per il territorio: "L’assoluzione di oggi rappresenta non solo una vittoria per me, ma per tutti i soggetti coinvolti e per Airgest. Mi spinge ad andare avanti con determinazione e mi rende particolarmente orgoglioso di essere cittadino italiano".

Una dichiarazione che segna la chiusura di una lunga vicenda giudiziaria, confermando la volontà di continuare a lavorare per lo sviluppo e il futuro dell'aeroporto di Trapani-Birgi e del territorio che esso serve.