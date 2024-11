Ordine degli Infermieri di Trapani: al via le elezioni per il rinnovo degli organi direttivi

18/11/2024 07:55:00

Con deliberazione n. 102/2024, il Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trapani ha ufficialmente indetto le elezioni per il rinnovo degli organi direttivi. Le votazioni si terranno in terza convocazione nei giorni 22, 23 e 24 novembre 2024, presso la sede dell’Ordine, in Via Convento S. Francesco di Paola, 56 – Casa Santa, Erice, con orario continuato dalle ore 07:00 alle 19:00.

Un momento cruciale per la professione

Il rinnovo degli organi direttivi rappresenta un momento chiave per la comunità infermieristica trapanese. L’Ordine, come sottolineato dal presidente Salvatore Colomba, è impegnato nel garantire la tutela e la disciplina della professione infermieristica, vigilando sul rispetto del Codice Deontologico e contrastando l’abusivismo. Inoltre, l’Ordine sostiene la crescita culturale e professionale dei propri iscritti, offrendo servizi di supporto e promuovendo un corretto esercizio professionale.

Come partecipare alle votazioni

Tutti gli iscritti all’Albo degli Infermieri e Infermieri Pediatrici sono invitati a consultare il materiale elettorale disponibile sul sito ufficiale dell’Ordine: www.opitrapani.it/speciale-elezioni-2024. Qui è possibile trovare tutte le informazioni necessarie sul processo elettorale, compresi i programmi e i candidati in corsa per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il valore della partecipazione

"Partecipare alle elezioni è un diritto imprescindibile e un dovere civico", ha dichiarato il presidente Colomba. "Il voto costituisce uno strumento fondamentale di partecipazione attiva, necessario per definire le scelte che influenzeranno il futuro della professione infermieristica. Una rappresentanza forte e trasparente è essenziale per il progresso della nostra comunità professionale".

Un appello alla massima partecipazione

L’Ordine invita tutti gli iscritti a prendere parte attiva al processo elettorale, affinché il nuovo Consiglio Direttivo possa essere espressione autentica della volontà collettiva e delle esigenze della categoria.

Le votazioni si svolgeranno in presenza presso la sede dell’Ordine, un’occasione per gli infermieri della provincia di Trapani di contribuire direttamente alla crescita della propria professione e alla costruzione di un futuro solido e condiviso per l’intera comunità infermieristica.