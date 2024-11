 “Fare casa, ma più grande”: incontro sull’affido familiare alla Biblioteca Diocesana di Trapani

18/11/2024 16:45:00

Mercoledì 20 novembre, alle 18.30, presso il Palazzo del Seminario Vescovile di Erice Casa Santa, si terrà un incontro dedicato alla sensibilizzazione sul tema dell’affido familiare, dal titolo “Fare casa, ma più grande. A partire dai bambini”. L’evento è promosso dalla Diocesi su iniziativa del vescovo Pietro Maria Fragnelli e rappresenta la prima tappa di un percorso di riflessione e informazione su affido e adozione.

Il valore dell’affido familiare

L’incontro esplorerà i diversi tipi di affido, come quello part-time, che prevede alcune ore settimanali, e quello residenziale, dove il bambino vive con la famiglia affidataria. Saranno affrontate anche le modalità di affido eterofamiliare, quando il bambino viene accolto da una famiglia esterna, e intrafamiliare, quando l’affido avviene all’interno del nucleo familiare esteso.

Tra i temi centrali, il ruolo delle famiglie e dei single come risorse affidatarie, sottolineando come l’affido sia un gesto di accoglienza gratuito e un atto di solidarietà verso minori in difficoltà, che rimangono comunque legati alla propria famiglia di origine.

Il programma

La serata sarà articolata in due momenti principali: Interventi sul valore dell’affido familiare - Cristina Riccardi, vicepresidente dell’Associazione Italiana Amici dei Bambini (Ai.Bi.) e membro del Tavolo Nazionale Affido, parlerà dell’affido come espressione di amore gratuito e di solidarietà sociale.

Rosalba Gentile, sociologa e già responsabile del Centro Affidi di Catania, si concentrerà sugli aspetti civili e cristiani alla base della cultura dell’affido.

L’equipe del Distretto Socio-Sanitario 50 di Trapani, con la direttrice Marilena Cricchio e le assistenti sociali Maria Luisa Faraci e Fabiana Cafiero, illustrerà le diverse tipologie di affido e le modalità per diventare affidatari, condividendo esperienze del territorio.

Un momento sarà dedicato alla comunicazione, a cura dell’Ufficio diocesano per la comunicazione, e alle testimonianze dirette di famiglie affidatarie.

Il vescovo Pietro Maria Fragnelli concluderà l’incontro, moderato da Brunella e Lillo Fiore, direttori dell’Ufficio diocesano per la pastorale familiare.

Attività per i bambini e crediti formativi per giornalisti

Durante l’evento, i bambini presenti potranno partecipare a una sessione di letture ad alta voce nella sezione “Il Piccolo Principe” della Biblioteca Diocesana, grazie al supporto del personale bibliotecario. L’incontro, inoltre, è accreditato dall’Ordine dei Giornalisti come formazione permanente, con il riconoscimento di tre crediti formativi per gli iscritti.

Proseguono le attività sulla cultura dell’affido

Il percorso formativo continuerà giovedì 21 novembre con un incontro dedicato al clero della Diocesi, per approfondire ulteriormente la cultura dell’accoglienza e dell’affido familiare. L’iniziativa vuole offrire un’occasione di confronto e sensibilizzazione, puntando a costruire una rete di sostegno per bambini e famiglie in difficoltà.