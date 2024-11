 Marsala rimane nel Distretto Turistico della Sicilia Occidentale: soddisfazione dell’A.S.T.

18/11/2024 17:25:00

La città di Marsala ha confermato la sua permanenza nel Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, una decisione accolta con entusiasmo dall’A.S.T. (Associazione Strutture Turistiche) di Marsala. Dopo anni di dibattito e numerose sollecitazioni, il Consiglio Comunale si è espresso favorevolmente, scongiurando il rischio di abbandonare un progetto ritenuto strategico per il comparto turistico locale.

L’A.S.T., guidata dal presidente Gaspare Giacalone, sottolinea l’importanza di questa scelta per il futuro del turismo a Marsala. Da oltre due anni, l’associazione si è impegnata per sensibilizzare amministratori e operatori del settore sulle opportunità offerte dal Distretto, lamentando le occasioni già perse in passato.

“Ringraziamo i consiglieri comunali che hanno ascoltato le nostre ragioni e votato nell’interesse della città. Un grazie anche ai membri della Consulta sul Turismo, che in più occasioni si sono espressi contro l’uscita dal Distretto, e alla presidente del Distretto, Rosalia Dalì, per il prezioso supporto tecnico e giuridico”, ha dichiarato il presidente Giacalone.

Ora l’attenzione si sposta sull’amministrazione comunale, che è chiamata a regolarizzare il debito con il Distretto nel più breve tempo possibile. Questo consentirà a Marsala di nominare un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione, che sarà rinnovato il 26 novembre.

Inoltre, l’A.S.T. sollecita la nomina di un tecnico comunale dedicato, che possa collaborare attivamente all’interno del Distretto, contribuendo con proposte concrete alle attività di promozione turistica del territorio. La permanenza nel Distretto Turistico rappresenta per Marsala una possibilità di valorizzare le proprie risorse e di inserirsi in progetti di sviluppo già avviati, che coinvolgono altre importanti località della Sicilia Occidentale.

L’A.S.T. conclude ribadendo il proprio impegno a favore del comparto turistico, auspicando che questa decisione segni un punto di svolta per sfruttare appieno le potenzialità del territorio marsalese.