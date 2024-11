Gli spadisti Di Vittorio e Genna della Trapani Scherma brillano nella I° Prova Nazionale Cadetti

19/11/2024 19:15:00

Sofia Di Vittorio e Giuseppe Genna, giovani atleti della Trapani Scherma brillano a Legnano, sabato 16 novembre, nel prestigioso evento della 1ª Prova Nazionale Cadetti SPM-SPF, che ha visto la partecipazione di oltre 1000 atleti provenienti da tutta Italia. Le due giovani promesse della Trapani Scherma hanno catturato l'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, grazie alle loro straordinarie prestazioni schermistiche. Sofia Di Vittorio ha fatto scintille in pedana. La sua eleganza nei movimenti e la precisione nei colpi hanno stupito gli spettatori, facendole guadagnare un prestigioso 98° posto. Sofia ha mostrato una padronanza tecnica e una maturità agonistica che raramente si vedono in atleti così giovani, lasciando intravedere un futuro luminoso nel mondo della scherma. Giuseppe Genna, con una determinazione e una grinta fuori dal comune, ha dimostrato una tecnica impeccabile e una strategia di gara degna di un campione navigato. Il suo impegno e la sua passione per la scherma lo hanno portato a conquistare il 172° posto, un risultato che riflette il suo continuo progresso e il potenziale per raggiungere vette ancora più alte nel panorama schermistico nazionale.

Così dichiara il tecnico federale Enzo Morghese: "La Trapani Scherma può essere fiera di questi due atleti, che con talento, dedizione e spirito combattivo, hanno portato in alto i colori della società in una competizione di altissimo livello. La loro performance a Legnano è un esempio di come la passione e il duro lavoro possano condurre a risultati straordinari. Bravi Giuseppe e Sofia, la vostra strada è appena iniziata e già promette di essere costellata di successi! Continuiamo a supportare e incoraggiare i nostri giovani atleti, perché il futuro della scherma italiana è nelle loro mani".