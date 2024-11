 Alcamo: famiglie tornano nelle proprie case dopo 15 anni di evacuazione per rischio frane

21/11/2024 15:00:00

Dopo 15 anni di attesa, cinque famiglie di Alcamo Marina possono finalmente fare ritorno nelle loro case, evacuate dal 2009 a causa di un grave evento franoso avvenuto nella notte tra il 31 gennaio e l’1 febbraio. L’area interessata, che comprendeva le vie "Carabinieri S. Apuzzo e C. Falcetta" (ex SS187), "Via degli Ibiscus", "Via delle Bouganville" e "Via dei Mughetti", era stata classificata a rischio geomorfologico, costringendo i residenti a lasciare le proprie abitazioni.

Il sindaco Domenico Surdi ha dichiarato: “Dopo anni di analisi e interventi mirati a garantire la sicurezza degli edifici e la tutela degli occupanti, siamo finalmente riusciti a restituire queste case alle famiglie. Ora l’area è tornata a condizioni stabili, paragonabili a quelle precedenti la frana.”

Gli interventi di messa in sicurezza, completati recentemente, hanno permesso di mitigare la vulnerabilità dell’area, riportandola in condizioni di sicurezza per i residenti. Il sindaco ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo.

*****

Assistenza Domiciliare per gli anziani: domande per il progetto “Vicino agli anziani” - Il Comune di Alcamo, in collaborazione con il Distretto Socio-Sanitario n. 55, ha pubblicato il bando per la seconda annualità del progetto “Vicino agli anziani”, volto a garantire servizi di assistenza domiciliare per 23 cittadini anziani residenti nei comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi-Segesta. Il servizio è destinato a persone fragili, over 65, in condizioni di parziale autosufficienza o con necessità di supporto socio-assistenziale.

Il progetto, della durata di 26 settimane, mira a mantenere le autonomie personali degli anziani e a favorire la permanenza nel proprio contesto familiare, riducendo il rischio di ricovero in strutture residenziali. Le richieste possono essere presentate entro il 6 dicembre 2024.

I requisiti per accedere includono: valutazione medica dello stato di autosufficienza, situazione socio-familiare e attestazione ISEE. Sono escluse le persone già beneficiarie di altri sussidi per disabilità gravissima o indennità di accompagnamento.

I moduli di domanda sono disponibili presso gli uffici di Servizio Sociale del Distretto, e ulteriori dettagli possono essere consultati sul sito ufficiale del Comune di Alcamo.

*****

Incontro sulla legalità contro la violenza sulle donne - Il 25 novembre 2024, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, si terrà ad Alcamo un incontro/dibattito dal titolo “La Cultura della Legalità contro la Violenza sulle Donne”. L’evento, giunto alla sua seconda edizione, si svolgerà dalle 9:30 alle 13:00 presso l’ITET “G. Caruso”, coinvolgendo gli studenti degli istituti superiori di Alcamo e Castellammare del Golfo.

L’incontro vedrà i saluti del sindaco Domenico Surdi, della dirigente scolastica Vincenza Mione e di rappresentanti delle associazioni locali. Tra i relatori, esperti del settore giuridico e sociale come la dott.ssa Silvia Scuderi, responsabile UOS di psicologia giuridica, e l’avv. Alessio Alessandra, penalista del foro di Trapani. Saranno presenti anche l’avv. Vitalba Alessandra, vicepresidente della Camera Civile di Trapani, e la dott.ssa Arianna Lo Vasco, giudice civile del Tribunale di Trapani.

L’iniziativa si propone di sensibilizzare i giovani sul tema della violenza di genere, favorendo la diffusione di una cultura della legalità e del rispetto reciproco. L’evento è organizzato in collaborazione con associazioni locali e istituzioni scolastiche, confermando l’impegno del territorio nel contrasto alla violenza e nella promozione di valori fondamentali.