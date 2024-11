Partono dal Porto Peschereccio i lavori di scarifica e asfaltatura delle strade della città 

21/11/2024 01:27:00

Finalmente al via i lavori di scarifica e asfaltatura delle strade del Porto Peschereccio, un'area strategica per la città, crocevia di attività commerciali, turistiche e della vita quotidiana dei residenti.

L'intervento, atteso da tempo, si pone l'obiettivo di migliorare la viabilità e la sicurezza stradale in una zona che, oltre ad essere fondamentale per il settore ittico, rappresenta un importante punto di accesso al centro cittadino e alle zone turistiche.



Lavori in corso al Porto Peschereccio di Trapani

Come spiegato dall'amministrazione comunale, i lavori procederanno per fasi, interessando progressivamente le strade più ammalorate. Il vecchio manto stradale verrà rimosso e sostituito con un nuovo asfalto, e sarà ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale.

"Questo intervento rappresenta un ulteriore tassello del nostro impegno per migliorare la qualità della vita dei cittadini e rafforzare il nostro territorio come polo attrattivo per il turismo - ha dichiarato il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida - Il porto peschereccio è un punto nevralgico per la nostra economia, e con questi lavori vogliamo garantire maggiore sicurezza e decoro alla zona".

Sulla stessa linea l'Assessore ai Lavori Pubblici, Vincenzo Guaiana: "I lavori di scarifica e asfaltatura sono parte di un piano più ampio di manutenzione straordinaria delle strade cittadine. Procederemo con grande attenzione, consapevoli che l’intervento porterà benefici concreti alla viabilità e alla sicurezza per tutti".

La riqualificazione del Porto Peschereccio rappresenta un passo importante per la città di Trapani, che punta a valorizzare le proprie risorse e a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e ai visitatori.