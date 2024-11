"Doggy Yoga", iniziativa di benessere e solidarietà degli Interact Club di Marsala e Trapani Erice

21/11/2024 13:00:00

Un evento che ha saputo unire divertimento, benessere e una nobile causa: lo scorso settembre gli Interact Club di Marsala e Trapani Erice hanno organizzato il "Doggy Yoga", un’iniziativa innovativa e solidale che ha riscosso grande entusiasmo e partecipazione.

L’evento ha visto numerosi ragazzi impegnarsi in una pratica yoga unica nel suo genere, circondati da cuccioli giocosi. Questa originale combinazione tra posizioni yoga tradizionali (asana) e l’interazione con i cani ha creato un’atmosfera rilassante e gioiosa, rendendo l’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

Oltre a promuovere il benessere fisico e mentale, il "Doggy Yoga" aveva come obiettivo principale una raccolta fondi destinata all’acquisto di cibo per i cani ospitati presso il Canile Municipale di Marsala. Grazie alla generosità dei partecipanti, le due associazioni sono riuscite a raccogliere una somma significativa, destinata a garantire un’alimentazione adeguata agli oltre 200 cani presenti nella struttura.

Domenica 17 novembre, i ragazzi degli Interact Club, accompagnati da: Andrea Aldo Galileo, Presidente del Rotary Marsala; Daniele Pizzo, Presidente della Commissione Giovani; Giusi Poma, Delegata Interact del RC Trapani Erice, hanno consegnato personalmente il cibo raccolto al canile. Durante la visita, il responsabile della struttura e i suoi collaboratori hanno illustrato ai ragazzi il funzionamento del canile, fornendo dati significativi: attualmente sono ospitati oltre 200 cani e, negli ultimi 12 mesi, più di 500 cani sono stati adottati, con l’80% delle adozioni effettuate da famiglie del nord Italia, dove il fenomeno del randagismo è quasi inesistente.

Le presidenti degli Interact Club, Carla Maria D’Angelo e Giada Giardina, hanno espresso soddisfazione per il successo dell’iniziativa e hanno già annunciato l’intenzione di organizzare ulteriori eventi simili in futuro. L’obiettivo è quello di continuare a sostenere il canile di Marsala e altre cause benefiche, mantenendo viva l’attenzione verso la tutela degli animali.

Il "Doggy Yoga" non è stato solo un momento di relax e divertimento, ma anche un’occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza di aiutare i cani randagi e supportare le strutture che li accolgono. L’evento rappresenta un esempio luminoso di come il benessere personale possa integrarsi perfettamente con il sostegno a una causa sociale, dimostrando che anche piccoli gesti possono fare una grande differenza.