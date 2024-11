Furto di cavi elettrici a Marsala: al buio un lungo tratto della SP 24 Misilla-Paolini

22/11/2024 09:27:00

Un furto di cavi elettrici lungo la Strada Provinciale 24, tratto Misilla-Paolini, ha lasciato al buio un ampio tratto di strada.

i ladri hanno agito smantellando i pozzetti d’ispezione e sottraendo circa 2 chilometri di cavi elettrici interrati che alimentavano la pubblica illuminazione della zona. La scoperta è stata fatta dalla squadra di manutenzione del Comune, intervenuta per un sopralluogo dopo la segnalazione di un guasto alla rete di illuminazione pubblica da parte degli uffici competenti.

Il furto non ha solo privato un tratto significativo della SP 24 della luce, ma ha anche creato un danno economico ingente. Il valore dei cavi rubati e dei lavori necessari per il ripristino è stato stimato in circa 20 mila euro, una cifra che il Comune sarà costretto a reperire per affrontare questa emergenza.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, Ivan Gerardi, formalizzerà una denuncia alle Forze dell’Ordine per avviare le indagini. L’Assessorato dovrà attivarsi per identificare risorse aggiuntive che consentano di riparare il danno e ripristinare la pubblica illuminazione.