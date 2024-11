Addio a Lo Giudice, ex assessore e deputato regionale, condannato nell'inchiesta "Alta mafia"

22/11/2024 10:51:00

aranno celebrati oggi pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa di Maria Ausiliatrice di Canicattì (Agrigento) i funerali di Vincenzo Lo Giudice, l’ex deputato regionale ed ex assessore siciliano morto ieri all’età di 85 anni. Nato a Canicattì il 30 novembre del 1939, è stato parlamentare all’Ars per due legislature e assessore regionale ai Lavori pubblici.

Venne anche condannato in via definitiva nel contesto dell’inchiesta “Alta mafia” e scontò 10 anni di reclusione. Fu anche denunciato per violazione della sorveglianza speciale per avere partecipato ai festeggiamenti di un suo amico, monsignor Vincenzo Restivo.