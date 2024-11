 Palermo. Al via il nuovo Master in “Analista delle Politiche Internazionali di Difesa e Sicurezza”

22/11/2024 09:45:00

Un percorso formativo innovativo e multidisciplinare per chi vuole costruire una carriera nell’ambito della difesa, sicurezza e cooperazione internazionale. L'Università degli Studi di Palermo presenta il Master in “Analista delle Politiche Internazionali di Difesa e Sicurezza”, un corso di un anno pensato per formare esperti capaci di affrontare le complesse sfide della sicurezza globale.

Obiettivi e struttura del Master

Il Master si propone di fornire solide basi teoriche e specialistiche, integrate da competenze pratiche e trasversali come leadership e lavoro di squadra. Le lezioni, che si svolgeranno il venerdì e il sabato, saranno erogate sia in modalità frontale sia e-learning, per un totale di 45 CFU. Sono previsti, inoltre, tirocini obbligatori (10 CFU) e una prova finale (5 CFU).

Competenze e sbocchi professionali

Il programma forma analisti in grado di operare in contesti pubblici e privati, con particolare attenzione alla sicurezza internazionale, la cybersecurity e l’intelligence. Tra gli sbocchi professionali:

Organizzazioni internazionali e governative.

Aziende operanti in ambiti industriali e telematici.

Settori della pubblica amministrazione dedicati alla sicurezza e alla difesa.

Istituti di ricerca.

Moduli principali

Gli studenti affronteranno tematiche di grande attualità, come:

Cybersecurity in infrastrutture critiche.

Politiche di contrasto al terrorismo internazionale.

Storia dei servizi segreti.

Analisi dei dati per la business intelligence.

Violenza politica e organizzazioni criminali globali.

Requisiti e selezione

Possono candidarsi laureati di tutte le discipline, purché in possesso di una conoscenza della lingua inglese. I posti disponibili sono 30 e l’ammissione avverrà tramite valutazione dei titoli e un colloquio.

Il Master rappresenta una straordinaria opportunità per chi vuole specializzarsi in un settore strategico e in continua evoluzione. Per maggiori informazioni, contattare il coordinatore Prof. Giorgio Scichilone o la coordinatrice vicaria Prof.ssa Daniela Irrera.