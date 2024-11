C'è anche l'olimpionico Nino Pizzolato tra gli imputati per uno stupro di gruppo a Trapani

25/11/2024 18:27:00

C'è anche l'olimpionico Antonino Pizzolato tra gli imputati nel processo, che si tiene a Trapani, per un possibile stupro di gruppo avvenuto nell'estate del 2022 e che ha visto vittima una giovane finlandese in vacanza in città. Qui la notizia di cronaca, riportata da Tp24.

Un’accusa gravissima pertanto coinvolge Antonino Pizzolato, due volte medaglia di bronzo olimpica nel sollevamento pesi, a Tokyo 2020 e Parigi 2024. L’atleta delle Fiamme Oro, gruppo sportivo della Polizia di Stato, è imputato per violenza sessuale di gruppo aggravata, insieme ad altri tre coimputati.

I fatti contestati

Secondo l’accusa, i fatti risalgono alla notte del 22 luglio 2022. La vittima, una turista finlandese di 27 anni in vacanza in Sicilia con alcune amiche, avrebbe subito una violenza di gruppo in un appartamento di un residence sul lungomare di Trapani. Stando al racconto della giovane, i quattro uomini l’avrebbero costretta a bere alcolici e successivamente trascinata nell’appartamento, dove si sarebbe consumata la violenza.

La denuncia era scattata poche ore dopo. La turista, dopo essersi confidata con un’amica, aveva chiamato i carabinieri. Le indagini erano partite immediatamente, grazie anche alla testimonianza di una persona intervenuta per soccorrerla, che aveva permesso di identificare uno dei quattro sospettati.

Gli imputati

Oltre a Pizzolato, 28 anni originario di Castelvetrano e residente a Ladispoli, sono a processo:

Davide Lupo , 31 anni, di Ribera (Agrigento);

, 31 anni, di Ribera (Agrigento); Claudio Tutino , 35 anni, di Cattolica Eraclea (Agrigento);

, 35 anni, di Cattolica Eraclea (Agrigento); Stefano Mongiovì, 30 anni, anche lui di Ribera.

Il processo si sta svolgendo con rito ordinario e ha avuto inizio il 5 febbraio di quest’anno.

Le testimonianze

Nella seduta odierna, la vittima è stata ascoltata in aula per oltre quattro ore. La giovane ha ripercorso gli eventi di quella notte, ribadendo di essere stata costretta a bere e successivamente abusata, nonostante i suoi tentativi di opporsi. Già nella prima udienza, i carabinieri intervenuti avevano confermato i dettagli del suo racconto, contribuendo a delineare il quadro accusatorio.

La serata del 22 luglio 2022

Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima agli inquirenti, la 27enne aveva incontrato il gruppo di quattro uomini in un locale, dove si trovava in compagnia delle sue amiche. Dopo aver trascorso la serata insieme, le amiche della giovane avevano deciso di tornare a casa, mentre lei era rimasta con i quattro imputati. Da quel momento, secondo l’accusa, sarebbe iniziato l’incubo.

Lo sviluppo del processo

Il caso, che ha attirato l’attenzione mediatica per la notorietà di Pizzolato, sta proseguendo con l’audizione di testimoni e parti coinvolte. La vicenda ha scosso non solo il mondo dello sport, ma anche la comunità locale, sollevando interrogativi sull’accaduto e sulle responsabilità.

Il processo proseguirà con l’acquisizione di ulteriori prove e testimonianze. Per il momento, Pizzolato e i coimputati restano in giudizio con l’accusa di un reato che, se confermato, potrebbe comportare pesanti conseguenze legali e morali