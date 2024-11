La settimana sportiva: Calcio: il Trapani batte l'ex Boscaglia - Futsal: Marsala e Mazara vincono ancora

25/11/2024 06:00:00

• Calcio serie C: con la doppietta di Lescano e le reti di Bifulco e Spini il Trapani 1905 batte 4-0 il Latina di quel Mister Boscaglia che traghettò i granata dalla serie D alla serie B passando per la storica sfida di San Siro contro l'Inter. Un risultato rotondo che rilancia il Trapani nel campionato di serie C, posizionandosi con 24 punti in piena zona play off ad un solo punto dal quarto posto in classifica. Serviva una prova d'orgoglio, dopo tre sconfitte nelle ultime cinque partite, ed è arrivata proprio nel momento giusto. Una squadra che ha risposto bene al momento negativo adesso chiamata a conquistare punti anche in trasferta se vuole provare ad insidiare le posizioni di testa di questo difficile torneo. Di seguito gli highlights del match:

• Futsal: sfida all'alba difficile per il Mazara Futsal 2020 che nel proprio fortino batte il Lamezia Soccer con il risultato di 6-3 nella settima giornata del Campionato serie A2. Intera posta in palio che pone i mazaresi a soli due punti dalla zona play off e considerato che i piani di inizio stagione del sodalizio caro al Presidente Maggio erano di una salvezza tranquilla, il ruolino di marcia delle ultime due giornate sembra confermare questa tendenza avvalorando la bontà del lavoro di costruzione del Team ad inizio stagione. Vince anche il Marsala Futsal 2012 che nella settima giornata del Campionato di serie B batte in trasferta i peloritani del Barcellona Futsal con il risultato di 3-9. Grazie a questo successo i lilibetani di Coach Torrejon salgono in testa alla classifica con 18 punti frutto del punteggio pieno che si ritrovano, addirittura con una gara in meno rispetto alla pari classifica del Sicurlube. Di seguito l'intervista post partita a Mister Bruno del Futsal Mazara:

• Handball: l'AC Life Style Handball Erice batte le Lions Sassari per 41-19 (20-9) nel recupero dell'ottava giornata della serie A femminile di pallamano. Un match a senso unico in cui le Arpìe ericine hanno fatto il bello ed il cattivo tempo contro un avversario con un organico di volenterose ragazze che però non è bastato contro la forza delle neroverdi di Coach Aniz Legarra, squadra costruita nuovamente per dire qualcosa di importante in questa massima serie femminile. Anche la classifica sorride al Team ericino che con otto vittorie su otto match giocati si pone sul gradino più alto del podio. Lo score: Tarbuch e Losio 6, Bernabei e Pessoa 5, Priolo Cozzi e Di Prisco 4, Struijs 3, Coppola e Benincasa 2. La sesta giornata del Campionato di serie B Drago maschile ha riservato agli appassionati il big match tra la capolista Puleo Il Giovinetto Petrosino ed i padroni di casa dell'Autosicura Pallamano Marsala. Un match, appassionante terminato con un giusto pareggio 34-34, giocato di fronte ad una imponente cornice di pubblico,che ha regalato un alto livello di pallamano con repentini cambiamenti di fronte e con due portieri davvero ispirati che hanno condito la sfida di tanto thriller. Un punto che fa bene alla classifica di entrambe le formazioni con i petrosileni sempre in testa alla classifica ed i lilibetani appena dietro a due sole lunghezze di distanza. I migliori realizzatori della Pallamano Marsala soo stati Claudio Lo Cicero con 12 reti e Adam Merghali con 10. Per il Giovinetto Petrosino, Antonino Marino a Samuele Giacalone con 9 reti ciascuno. Di seguito le interviste post partita di Erice-Sassari:

• Calcio Eccellenza: splendida giornata per le squadre della Provincia di Trapani nel campionato di Eccellenza Sicilia girone A. Goleada della Folgore di Castelvetrano che in casa batte il Casteldaccia per 7-0. Una gara a senso unico che riporta il sorriso nell'ambiente rossonero e che fa ben sperare per il proseguo del campionato. Goleada anche per il Città di San Vito Lo Capo che in casa batte il Lascari con il risultato di 5-1. Tre punti classifica anche per i biancoazzurri che si distano dalla zona calda. Ottima performance anche per l'Accademia Trapani che vince un difficile match contro quella che era la seconda forza del campionato, il Don Carlo Misilmeri. Un 3-2 figlio di una vero e proprio confronto a viso aperto che tanto bene fa al Calcio in termini di divertimento del pubblico. Vince anche il Castellammare Calcio, ma stavolta in trasferta in quel di Castelbuono. Un 1-0 difficile che riporta i bianco blu in zona play off. Pareggio per 1-1 del Marsala 1912 in quel di Sciacca. Una sfida in cui i marsalesi si erano portati in vantaggio nel primo tempo con un colpo di testa di Pedalino. Nella ripresa il pareggio di Jammeh fisserà il risultato. Un punto importantissimo per i lilibetani che vale il quinto risultato utile consecutivo. Di seguito le dichiarazioni post partita di Mister Iacono della Folgore:

• Volley: che si trattasse di una sfida difficile per la EnoDoro Marsala Volley lo si sapeva, ma che finisse 3-0 per le padroni di casa del Fasano, non se lo augurava nessun appassionato di volley lilibetano. Il roster di Coach Luca D'Amico si sveglia tardi da questa lunghissima trasferta pugliese, giocando veramente bene soltanto nel terzo set dove riesce a recuperare bene i vari strappi delle padroni di casa riuscendo portarsi in vantaggio nel finale. La palla per la vittoria del set era nelle mani di capitan Varaldo e compagne, ma la ben concentrata squadra avversaria è riuscita a capovolgere la situazione chiudendo a proprio favore sia il set che le sorti della partita. 25/21, 25/12 e 28/26 i parziali che consegnano l'intera posta in palio al Fasano. Per il Marsala Volley un altra occasione persa per dimostrare di ambire alla vittoria finale che vale lo scivolamento nella sesta posizione in classifica.

• Basket: è il Basket Gela ad aggiudicarsi i due punti di questo match casalingo della Nuova Pallacanestro Marsala dopo un incontro molto fisico e giocato ad alta intensità. I lilibetani sono costretti a rincorrere per per tutto il tempo, ma nonostante l'impegno, soprattutto di Stankovic, Gentile e Tartamella, non riescono a ricucire lo strappo dei gelesi opera principalmente di Gaspare ed Emanuele Caiola, autori di ben 22 punti ciascuno. Da registrare l'espulsione di coach Grillo dopo circa 15 minuti di gioco per doppio tecnico per proteste.

Tabellino: Nuova Pallacanestro Marsala – Basket Gela 75 – 84 Parziali: 20-23, 19-20, 17-26, 19-15.

Nuova Pallacanestro Marsala: Farruggia 2, Miculis 17, Cucchiara, Abrignani, Donato 6, Linares n.e., Gentile 15, Frisella, Stankovic 21, Chen n.e., Tartamella 10, Niang 4. All. Grillo.

Basket Gela: Musikic 6, Bernardo, Stanic 9, Julakidze 2, Longo, Tomic 4, Susino, Caiola E. 22, Lombardo n.e., Caiola G. 22, Husam 16, Golubovic 3. All. Bernardo. • Calcio Eccellenza: risultati

• Calcio Femminile: vittoria per le lilybetane al termine di Trapani Calcio Femminile - Virtus Femminile Marsala, gara valevole per la 5º Giornata di Campionato Eccellenza Regionale Femminile terminata 0-4 per le azzurre grazie ai gol di Alcamo, andata a segno due volte, di Bannino e di Caporelli. Stesso luogo e stesso avversario ma questa volta in Coppa Italia d’Eccellenza Femminile Regionale per il prossimo appuntamento delle marsalesi, attese infatti dalle granata alle 15:00 di mercoledì 27 novembre presso il campo “Misericordia” di Valderice per il Girone di Ritorno atteso dallo scorso 19 ottobre che decretò il ripetersi della sfida a data da destinarsi.

Risultato: 0-4 Marcatori: Alcamo (M) (29’ pt), Bannino (M) (48’ pt), Caporelli (M) (8’ st), Alcamo (M) (15’ st).

Trapani Calcio Femminile: Liuzza (P), Pantaleo, Bircau (Pedone 15’ st), Bellomo, Genovese (Ruggirello 10’ st), Piazza, Acabbo, Palma, Cammareri (Enea 28’ st), Catania, Nobile. Panchina: Angelo, Tiziano, Enea, Altese, Pedone (Provenzano 30’ st), Ruggirello, Provenzano. Allenatore: Tony Catania

Virtus Femminile Marsala: Barbara (P), Di Napoli (Nicocia 17’ st), Alcamo, Caporelli (Musumeci 28’ st), Pisciotta (V) (Agate 19’ st), Termine (C), Bannino (Bahloul 41’ st), Sciacca, Agozzino, Guzzo, Pipitone B. Panchina: Donato (P), Manuguerra, Musumeci, Agate, Nicocia, Giacalone (P), Bahloul. Allenatrice: Valeria Anteri

Arbitro: Cristoforo Flavio Maiorana sezione di Trapani

Note: Ammonite: Pisciotta e Termine (M) (19’ st), Alcamo (M) (39’ st), Bannino (M), Bannino (M)

Campo da gioco: “Misericordia” Valderice R