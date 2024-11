Marsala: beccata dalle telecamere della Polizia Municipale mentre abbandona rifiuti in via Istria. Il video

26/11/2024 17:15:00

Le telecamere installate dalla Polizia Municipale di Marsala contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti iniziano a dare i primi risultati. Una donna è stata ripresa mentre svuota il bagagliaio della propria auto e lascia i rifiuti in strada, in via Istria.

L’episodio è un passo significativo nella battaglia contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti, una problema che affligge molte zone della città. La foto della stessa via Istria, sommersa di immondizia, pubblicata questa mattina sulla pagina Facebook di TP24, testimonia quanto la situazione sia grave e la pulizia "una tantum" non basta, la piaga dell’abbandono dei rifiuti rimane fuori controllo in alcuni punti della città.

Dopo tante richieste da parte della cittadinanza, il Comando della Polizia Municipale ha finalmente piazzato le telecamere in alcuni luoghi più critici di altri. L’obiettivo è identificare e sanzionare i trasgressori, creando un effetto deterrente per scoraggiare comportamenti incivili. La persona colta sul fatto, dimostra che la tecnologia può essere un valido supporto nella gestione del problema. Le telecamere, infatti, permettono di raccogliere prove concrete, rendendo più efficace il contrasto a chi inquina.

Tuttavia, la questione non si risolve solo con la repressione. L’immagine di via Istria, come della altre strade della città invase dai rifiuti, riflette una realtà più complessa. Serve un piano strutturale che includa sensibilizzazione, educazione ambientale e miglioramento del servizio di raccolta. Il rispetto per l’ambiente inizia dai comportamenti individuali. Ogni cittadino è chiamato a fare la propria parte, evitando di trasformare le strade della città in discariche a cielo aperto. L’installazione delle telecamere è un passo avanti, ma senza la collaborazione della comunità, il problema resterà irrisolto.