Calatafimi, consegnati i lavori per il ripristino della S.P. 61 e del sito storico Pianto Romano

27/11/2024 00:30:00

Il 25 novembre 2024 segna una data importante per la viabilità del territorio trapanese. Il Libero Consorzio Comunale di Trapani, attraverso il Settore 7 “Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio, Protezione Civile” e il Servizio “Programmazione OO.PP.”, ha ufficialmente consegnato i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità della Strada Provinciale n. 61, che collega all’Ossario di Pianto Romano, sito di grande valore storico.

Il progetto e l’esecuzione

Grazie a un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), i lavori vedono protagonista il Consorzio Stabile Concordia Soc. Cons. a r.l. di Agrigento come impresa aggiudicataria e la Italscavi srl di Trapani come esecutrice. Importo a base d’asta: 1milione e 193mila euro.

Importo netto contrattuale: 852mila euro (inclusi 32mila euro per i costi di sicurezza)

Ribasso d’asta: 31,317%

Durata prevista dei lavori: 270 giorni, con termine il 22 agosto 2025

Il progetto è stato curato dalla Engineering Group S.R.L. di Enna, con l’architetto Lucio Puleo a capo della direzione lavori e il geometra Andrea Scavone come responsabile unico del progetto.

Il sindaco Francesco Gruppuso, presente alla consegna dei lavori, ha espresso soddisfazione: «L’avvio di quest’opera rappresenta un passo importante per migliorare la sicurezza stradale e valorizzare ulteriormente un luogo simbolico come l’Ossario di Pianto Romano. Grazie all’intervento, sarà garantita una migliore fruizione viaria che, oltre a tutelare gli utenti, valorizzerà il patrimonio storico e culturale della zona».

Il sindaco ha inoltre elogiato il lavoro svolto dal Libero Consorzio di Trapani e dal responsabile del settore Lavori Pubblici, architetto Falzone, per la gestione delle complesse pratiche burocratiche.

Prospettive per il territorio

Oltre ai lavori sulla S.P. 61, sono in programma ulteriori interventi di risistemazione che interesseranno:

S.P. 33 (SS113/via Segesta/Cultromeggio/SS119)

S.P. 14 (tratto piano Perollo/San Giovanni)

Questi lavori mirano a rafforzare il sistema stradale provinciale, garantendo maggiore sicurezza e migliorando la viabilità per cittadini e visitatori del territorio di Calatafimi Segesta.

L’inizio di questi interventi segna una svolta significativa per la provincia di Trapani, combinando attenzione alla sicurezza e valorizzazione dei beni culturali locali.