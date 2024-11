Trapani, Rosalia D’Alì riconfermata presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale

27/11/2024 11:43:00

Rosalia D’Alì è stata riconfermata presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale. L’elezione è avvenuta all’unanimità durante l’assemblea tenutasi ieri nell’aula consiliare del Comune di Gibellina, alla presenza di soci pubblici e privati, con una folta rappresentanza di sindaci e assessori dei 17 Comuni aderenti.

Il nuovo consiglio di amministrazione del Distretto, in linea con le norme statutarie della Fondazione, include sei rappresentanti dei Comuni soci fondatori, due componenti dei soci privati, un rappresentante di Sicindustria e un partner strategico.

Il nuovo consiglio di amministrazione



Il cda è composto da Rosalia D’Alì per Trapani, Germana Abbagnato per Mazara del Vallo, Salvatore Agate per Marsala, Francesco La Sala per San Vito Lo Capo, Salvatore Sutera per Gibellina e Rossella Cosentino per Erice. A rappresentare i soci privati ci sono Elio Palmeri di Federalberghi e Emanuela Magaddino dell’Associazione albergatori Castellammare-Scopello. Sicindustria è rappresentata dal vicepresidente vicario Filippo Amodeo, mentre il partner strategico è il Comune di Pantelleria, con il sindaco Fabrizio D’Ancona.

L’assemblea ha eletto all’unanimità come vicepresidente Emanuela Magaddino, scelta per prassi tra i rappresentanti dei soci privati.

Bilanci e strategie future



Durante l’assemblea sono stati approvati il bilancio di esercizio 2023 e i bilanci previsionali 2024 e 2025. Nel corso degli interventi, i rappresentanti dei Comuni hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto e le strategie future del Distretto. Comuni più piccoli, come Valderice e Paceco, hanno richiesto una maggiore partecipazione alle attività del Distretto, che sarà garantita attraverso il Comitato Tecnico.

Particolarmente significativa la scelta di Gibellina come sede dell’assemblea, sottolineata dal sindaco Salvatore Sutera: “La designazione come Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026 è un risultato che unisce tutti i Comuni del Belìce e l’intera provincia, un obiettivo raggiunto anche grazie al supporto del Distretto”.

Le parole della presidente D’Alì



“Ringrazio l’assemblea dei soci per la fiducia accordatami con questa riconferma - ha dichiarato Rosalia D’Alì - Questo mi dà la certezza che il lavoro intrapreso in questi anni sta andando nella giusta direzione. La coesione tra parte pubblica e privata è fondamentale, e il ritorno di Marsala nel cda, così come la partecipazione di Pantelleria, rappresentano segnali importanti di unità e vicinanza”.

La presidente ha poi illustrato i prossimi obiettivi del Distretto, tra cui la trasformazione della Dmo in Dmc per vendere esperienze turistiche direttamente sul sito, il percorso per il riconoscimento di “Città creativa della gastronomia” da parte dell’Unesco e la partecipazione alle fiere di settore come la Bit di Milano. “Si è condiviso di proseguire insieme su questi punti – ha concluso – ma sono tanti i progetti in cantiere per il prossimo triennio”.

Un futuro ricco di sfide e opportunità attende il Distretto Turistico Sicilia Occidentale, che punta a rafforzare il turismo come motore di sviluppo per tutto il territorio.