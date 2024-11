Vigili del Fuoco e INGV insieme sull'Etna, trasportano materiale in quota con il "Drago 165"

27/11/2024 20:19:00

Questa mattina, l'elicottero "Drago 165" dei Vigili del Fuoco di Catania ha effettuato il trasporto di personale e materiale tecnico dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) fino alla stazione di rilevamento posta a 3400 metri sull’Etna.

Le operazioni sono iniziate all’alba, con il decollo dell’elicottero dal reparto di Catania. Un aviorifornitore, proveniente dal reparto di Salerno, ha supportato le attività di rifornimento presso la piazzola del Rifugio Sapienza, sul versante sud del vulcano.

Il materiale necessario per la manutenzione è stato sistemato su una rete e trasportato in quota grazie al gancio baricentrico dell’elicottero. Questa operazione rientra nel programma di collaborazione tra Vigili del Fuoco e Protezione Civile, reso possibile dall’utilizzo di un elicottero ceduto dalla Regione Siciliana per migliorare le attività di prevenzione e sicurezza sul territorio.

L’intervento conferma l’importanza del lavoro congiunto tra istituzioni per monitorare e preservare un’area tanto affascinante quanto complessa come quella dell’Etna.