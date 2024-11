"Ringrazio l'ASP di Trapani per l'efficienza del CUP all'ospedale di Pantelleria"

27/11/2024 19:20:00

Gentile redazione, mi chiamo Angelo Chirco, sono nato a Erice ma risiedo a Pantelleria da circa cinque anni. Desidero esprimere i miei più sentiti complimenti, prima di tutto al Direttore Generale dell’ASP di Trapani e, successivamente, alla Direzione Generale del CUP ASP Trapani, per l’efficienza del servizio offerto dal CUP del Presidio Ospedaliero di Pantelleria.

In particolare, voglio ringraziare per le recenti nuove assunzioni che hanno contribuito a migliorare notevolmente la qualità del servizio, garantendo maggiore efficienza, rapidità e professionalità nell’assistenza alla popolazione pantesca.

Prima di questi interventi, per prenotare una prestazione con impegnativa del SSN al CUP si era spesso costretti ad attendere oltre due ore. I lunghi tempi di attesa, in alcuni casi, obbligavano addirittura a rinunciare alla prenotazione di visite importanti per la propria salute.

Oggi, grazie a questo cambiamento, i tempi di attesa si sono ridotti drasticamente, con un’attesa massima di circa 30 minuti. Inoltre, è finalmente possibile effettuare i pagamenti in loco, una comodità che prima mancava.

Quando si riscontrano miglioramenti concreti nella pubblica amministrazione, è giusto riconoscerli e lodarli, non solo criticarne i limiti. Pertanto, rinnovo i miei complimenti e ringraziamenti per il servizio migliorato.



Angelo Chirco