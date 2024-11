 Alcamo: pubblicati gli avvisi per le prestazioni socio-assistenziali per disabili gravi e minori

28/11/2024 16:25:00

Il Comune di Alcamo ha annunciato la pubblicazione di due avvisi rivolti ai residenti del Distretto Socio-Sanitario n. 55, che include i comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi-Segesta, e che riguardano l’accesso alle prestazioni socio-assistenziali e la predisposizione del Patto di Servizio per soggetti disabili gravi, sia adulti che minori, in possesso della certificazione di cui alla Legge 104/1992, art. 3, comma 3, e che non hanno mai presentato domanda in precedenza.

Prestazioni per adulti disabili gravi

L’avviso relativo agli adulti mira a censire i disabili gravi e a predisporre un Patto di Servizio che, nei limiti delle risorse disponibili, stabilisca le prestazioni dirette o indirette da erogare in base al Fondo nazionale per la non autosufficienza. Tra i servizi previsti rientrano forme di assistenza modulabili in base alle esigenze del beneficiario, che può scegliere tra le opzioni offerte.

Prestazioni per minori disabili gravi

Per quanto riguarda i minori, l’avviso ha le stesse finalità: il censimento e la predisposizione di un Patto di Servizio personalizzato, che stabilisca le modalità di supporto più adeguate per il minore e la sua famiglia. Anche in questo caso, le prestazioni saranno definite in base alle risorse disponibili e al quadro normativo vigente.

Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di residenza (Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi-Segesta) tramite una delle seguenti modalità: Brevi manu presso il Comune; PEC agli indirizzi: comunedialcamo.protocollo@pec.it comune.castellammare.tp@pec.it protocollo@pec.comune.calatafimisegesta.tp.it Posta raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede il timbro postale).

La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata al 15 dicembre 2024.

Per ulteriori dettagli, chiarimenti e per ritirare il modulo di domanda, i cittadini possono rivolgersi agli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario n. 55. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Alcamo: www.comune.alcamo.tp.it. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità importante per garantire l’accesso a servizi essenziali e migliorare il supporto a una categoria particolarmente vulnerabile della popolazione.