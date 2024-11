 Marsala: l’Associazione Medico Chirurgica Lilybetana dona un defibrillatore al Sunshine Club

29/11/2024 08:10:00



Domenica mattina, alle ore 11:00, l’Associazione Medico Chirurgica Lilybetana donerà un defibrillatore semiautomatico (DAE) al Sunshine Club di Marsala. La cerimonia si svolgerà presso la sede del club ed è gesto concreto per promuovere la sicurezza e la salute pubblica.

Giovanni Battista Figlioli, presidente dell’Associazione Medico Chirurgica Lilybetana, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “La presenza di un defibrillatore in un luogo dove si pratica sport e frequentato dalla comunità è fondamentale per intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza e salvare vite. Questo dono vuole essere un contributo al benessere della cittadinanza.”

Il defibrillatore semiautomatico è uno strumento salvavita essenziale in caso di arresto cardiaco improvviso. Grazie alla sua semplicità di utilizzo, anche i soccorritori non sanitari possono impiegarlo per prestare un primo intervento efficace in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Il Sunshine Club di Marsala accoglie con entusiasmo questa donazione, che rappresenta un importante passo avanti per la tutela della salute dei propri soci e visitatori.