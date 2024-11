Volley B1: il Marsala Volley ad un bivio, a contendere l'ottava giornata arriva il VolleyRò

30/11/2024 10:00:00

E’ un bivio l’ottava giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile per l’EnoDoro Marsala Volley che nel proprio fortino del Palazzetto dello Sport San Carlo ospiterà le temibili ragazze, tutte Under 18, del VolleyRò Casal dé Pazzi Roma. Solo una vittoria potrà rilanciare in classifica il roster di Coach Luca D’Amico che all’alba di questo match occupa la sesta posizione con 13 punti in compagnia proprio delle ragazze di Coach Luca Cristofani. Un match che l’EnoDoro Marsala Volley dovrà affrontare con il massimo impegno e la massima concentrazione possibile. Conquistare l’intera posta in palio diventa di fondamentale importanza per inseguire le posizioni di testa, una iniezione di fiducia sulle proprie possibilità in attesa che il mal di trasferta si trasformi in risultati positivi tanto da tornare ad ambire al rispetto dei proclami societari di inizio stagione.

“Abbiamo l’esigenza di risollevarci dal punto di vista morale, dichiara Coach Luca D’Amico, ci serve un po' di fiducia in alcune situazioni. Domenica dobbiamo riuscire a non far giocare le nostre avversarie cercando di far valere la nostra esperienza, perché VolleyRò per quanto giovane ha dalla sua una notevole prestanza fisica”.

“Ci siamo preparate bene per svoltare dalla sconfitta patita la scorsa settimana, dichiara il libero Sara Lo Gerfo. Questa partita dovrà essere il nostro riscatto, loro sono molto organizzate ma noi giocheremo in casa e sono certa che l’apporto dei nostri tifosi ci porterà a far bene”.

Per chi non potrà raggiungere il Palazzetto dello Sport “San Carlo” di Marsala, sarà possibile assistere alla diretta del match, commentata da Dario Piccolo, domenica 1 dicembre 2024 con inizio alle ore 17.00, sul profilo facebook “Marsala Volley” e su LaTr3, canale 83 del digitale terrestre. L’arbitro dell’incontro EnoDoro Marsala Volley Vs VolleyRò Casal dé Pazzi Roma sarà la Sig.ra Chiara Maran coadiuvata dal Sig. Davide Coppola.