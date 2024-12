Petrosino, il ministero approva il piano di risanamento. Il Sindaco Anastasi: "Si apre una nuova fase"

02/12/2024 07:00:00

È stato ufficialmente approvato dal Ministero dell’Interno il piano triennale di risanamento finanziario del Comune di Petrosino. Lo scorso 16 novembre 2024, la Prefettura di Trapani ha trasmesso il decreto ministeriale che riconosce la validità dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2022-2024. Nel decreto si legge: “È riconosciuta validità ai provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di Petrosino, attesa la capacità degli stessi di assicurare una stabile gestione finanziaria”, dando così piena legittimazione al percorso intrapreso dall’amministrazione.

Passaggio fondamentale verso la stabilità

Con evidente soddisfazione, il sindaco Giacomo Anastasi ha commentato l’importante risultato: “L’approvazione da parte del Ministero del piano di riequilibrio triennale è un passaggio fondamentale nel lavoro di risanamento che stiamo compiendo. Siamo felici e orgogliosi di avere raggiunto questo primo traguardo, che costituisce un giro di boa fondamentale nel percorso di risanamento e di ricostruzione avviato dopo la purtroppo inevitabile dichiarazione di dissesto finanziario”.

Il primo cittadino ha espresso gratitudine verso tutta la giunta, i consiglieri di maggioranza, gli uffici comunali e la cittadinanza: “Un grande grazie va a tutti coloro che, nonostante le difficoltà, hanno contribuito a questo straordinario risultato. Ma il mio ringraziamento speciale va ai cittadini e alle cittadine di Petrosino, che hanno compreso il momento difficile con grande realismo e senso di responsabilità”.

Dal dissesto alla ricostruzione

Riflettendo sul passato, Anastasi ha dichiarato: “Abbiamo ereditato una situazione finanziaria disastrosa, con una pesantissima esposizione debitoria e una cassa in condizioni drammatiche. Non mi interessa tornare sulle cause: ciò che conta oggi è guardare al futuro. Possiamo finalmente dire di aver messo in sicurezza l’ente e assicurato una prospettiva di equilibrio economico e finanziario”.

Il sindaco sottolinea che questa approvazione rappresenta solo l’inizio di un percorso che richiederà ancora impegno e sacrifici: “Con l’approvazione del piano di risanamento si apre una fase nuova. Finalmente, potremo definire i nostri bilanci ordinari come accade in tutti i comuni d’Italia. Rimangono tante difficoltà, ma oggi possiamo dire che il nostro Comune è fuori dalle sabbie mobili”.

Anastasi ha rimarcato la filosofia amministrativa che guida il suo operato: “La bella politica non cerca scorciatoie o alibi. Fa la cosa giusta, non quella più facile. Con la coscienza limpida, abbiamo accettato una sfida ardua, salvando il Comune dalla deriva. Proseguiremo nel lavoro di risanamento e ricostruzione, garantendo servizi, investimenti e sviluppo”.

Il sindaco ha paragonato la gestione finanziaria comunale a quella familiare, dove a volte è necessario “tirare la cinghia, attraversare momenti difficili e distinguere tra ciò che è indispensabile e ciò che può essere rimandato”. Questo approccio, unito al rispetto per i soldi pubblici, guiderà l’amministrazione nei prossimi passi.

Oggi l'approvazione in consiglio comunale L’approvazione definitiva del bilancio stabilmente riequilibrato è attesa nella seduta del consiglio comunale convocata per questa sera, 2 dicembre 2024, alle ore 21:00. Questo passo formale segnerà l’inizio di una nuova fase di gestione regolare e sostenibile per il Comune di Petrosino.

Conclude Anastasi: “Senza fumo negli occhi, senza bugie o facili propagande, ma con il lavoro paziente e tenace di chi vive la politica come dovere etico e morale, continueremo a costruire un futuro possibile e sostenibile per Petrosino”.